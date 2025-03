ArcelorMittal Pecém abre edital para financiar ONGs

Informa a ArcelorMittal – dona da usina siderúrgica do Pecém, uma das mais modernas aciarias do mundo: ela prorrogou até o próximo dia 7, sexta-feira, o prazo de inscrições para o edital social ArcelorMittal Investe - Apoio a Organizações Não-Governamentais (ONGs) 2025.

A chamada pública oferece apoio financeiro a instituições com projetos que visam a transformação econômica e social das comunidades nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Fortaleza e Paracuru. As inscrições e o edital estão no link https://bit.ly/editalinvestesocial.

O edital possui duas linhas de apoio: uma de até R$ 80.000 (oitenta mil reais) e outra de até R$ 50.000 (cinquenta mil reais). Criado para fortalecer projetos alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o edital busca soluções para problemas sociais.

Para 2025, a ArcelorMityal anunciou um investimento de R$ 2,7 milhões em ações sociais no Ceará. Este já é o terceiro projeto do ano, após a realização do Encontro de Lideranças 2025 e o apoio à primeira etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding, realizado em fevereiro.

Para o edital ArcelorMittal Investe, é necessário que os projetos sejam desenvolvidos por ONGs legalmente constituídas e sem fins lucrativos. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente via formulário eletrônico. As instituições selecionadas assinarão um contrato de patrocínio social com a ArcelorMittal unidade Pecém.