ArcelorMittal celebra Dia Nacional do Aço

Maior produtora de aço no Brasil e líder global, a ArcelorMittal celebra hoje, quinta-feira, 9, o Dia Nacional do Aço, com foco em inovação e no desenvolvimento de soluções de alto valor agregado para fortalecer sua competitividade no mercado nacional.

A empresa mantém investimentos contínuos no avanço do aço inteligente, que integra tecnologia de ponta, eficiência dos processos e energética e sustentabilidade. Esses esforços resultam no desenvolvimento de materiais resistentes, de alta qualidade e sustentáveis, voltados para setores estratégicos como construção civil, automotivo e infraestrutura, reforçando o pioneirismo e o DNA inovador da empresa.

Para assegurar que todas essas soluções cheguem aos clientes, a ArcelorMittal conta com a maior rede de distribuição e serviços do país. Com mais de 100 unidades distribuídas em todas as regiões brasileiras, a rede amplia a capilaridade e a proximidade com os consumidores. A empresa responde hoje por 42% da produção nacional de aço bruto.

Programa XCarb® - Um dos destaques é o programa XCarb®, que reúne todas as iniciativas da companhia para a produção de aço com baixa pegada de carbono. A linha XCarb® atende diferentes segmentos, com soluções voltadas tanto para a construção civil quanto para aplicações industriais.

Na construção civil, a linha XCarb®, que inclui vergalhões CA50 e bobinas de aços planos, é protagonista em edifícios residenciais de alto padrão e projetos sustentáveis. Os produtos estão em linha com a nova tendência de industrialização da construção civil, ao evitar desperdício de material no canteiro de obras e agilizar prazos de entrega de obras. Para o setor industrial, o portfólio inclui produtos como a Barra Chata Mola XCarb® e o Perfil U XCarb®, amplamente aplicados na indústria automotiva, além da Cantoneira XCarb®, utilizada em diferentes aplicações industriais.

Complementando esse portfólio tecnológico, a empresa tem ainda o Magnelis®, revestimento de zinco, alumínio e magnésio que oferece propriedades de autocicatrização e resistência superior à corrosão, ideal para ambientes agressivos e áreas litorâneas.

Outro avanço significativo da empresa é o desenvolvimento de aços de alta resistência produzidos de forma pioneira no Brasil, como o ArcelorMittal CA70 S, que apresenta até 40% mais resistência à tração em comparação ao CA50 convencional e está sendo utilizado na construção do Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC), futura maior torre residencial do mundo.

Entre essas soluções também está a Cantoneira 60+, desenvolvida para aplicações que exigem elevado desempenho estrutural, com foco em torres de transmissão de energia, além de usos em equipamentos industriais, estruturas metálicas e outros projetos que demandam maior desempenho do aço.

Ainda na construção civil, a ArcelorMittal consolidou a Steligence, uma metodologia mundial que avalia cada empreendimento de forma inteligente, considerando três pilares da sustentabilidade: econômico, ambiental e social. Para apoiar essa jornada, a empresa conta com um time de especialistas dedicado a propor as soluções em aço mais otimizadas e aderentes às necessidades de cada projeto, da fundação à cobertura.

Com o Steligence, é possível reduzir o consumo de materiais, aumentar a durabilidade das estruturas, otimizar prazos de obra e minimizar impactos ambientais. Tudo isso com mais segurança e produtividade no canteiro.

CRIAÇÃO DE VALOR - “A inovação faz parte do DNA da ArcelorMittal e está presente em todas as etapas da nossa produção. O aço que entregamos ao mercado, feito no Brasil, combina segurança, qualidade mundial e contribui diretamente para a geração de emprego, renda e desenvolvimento para o país. Acreditamos que inovar é criar valor para os negócios, impulsionando uma trajetória de crescimento sustentável que assegura a longevidade da empresa. Isso só é possível graças às pessoas que integram nosso time e que, todos os dias, transformam desafios em oportunidades e resultados concretos”, diz Jorge Oliveira, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Planos Latam.

“Ao integrar tecnologias avançadas e soluções customizadas, a ArcelorMittal não apenas resolve problemas específicos da cadeia produtiva, mas estabelece uma distinção competitiva sólida, preparando o negócio e a sociedade para os desafios do futuro. Essa capacidade de antecipar demandas e transformar conhecimento em desempenho nos posiciona com mais agilidade e eficiência em mercados cada vez mais exigentes. Competitividade, para nós, é resultado de inovação aplicada, proximidade com os clientes e evolução contínua dos nossos processos”, afirma Everton Negresiolo, CEO ArcelorMittal Aços Longos Latam.

PORTFÓLIO - Portfólio completo de produtos e soluções da ArcelorMittal Brasil atende atualmente mais de 100 mil clientes por ano e contribui para ganhos de produtividade, redução de custos e melhoria de desempenho em diferentes aplicações. Ao transformar o feedback dos clientes em inovação, a empresa fortalece o relacionamento com o mercado e amplia o valor entregue em eficiência, sustentabilidade e desempenho nas obras e indústrias.

O aço ArcelorMittal está presente em grandes obras no Brasil e em alguns dos principais cartões-postais do país, como a Ponte Rio-Niterói (RJ), o Elevador Lacerda (BA), a Arena MRV (MG) e o Memorial da América Latina.