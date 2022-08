Agrícola Famosa terá navio próprio para levar melão à Europa

No próximo dia 25, a Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora mundial de melão e melancia, começará a colher sua safra 2022/2023.

Essa colheita prosseguirá até fevereiro do próximo ano.

Com uma novidade: a Agrícola Famosa, que tem campo de produção no município de Icapuí, no Leste do Ceará, fechou contrato com a empresa de navegação GreenSea que lhe garantirá um navio por semana para transportar boa parte da carga de suas frutas para a Europa.

Carlo Porro, CEO da Agrícola Famosa, explica que, agora, sua empresa carregará uma média de 3 mil pallets por semana no acordo GreenSea.

Mas a empresa seguirá carregando mais 250 contêineres por semana com a CMA/CGM, grande empresa francesa de navegação. Carlos Porro diz que os franceses prestam à Agrícola Famosa um serviço de muito boa qualidade há 25 anos.

“Este será um serviço semanal do Brasil para a Agrícola Famosa e para nossos produtos. Nossos clientes serão mais bem atendidos com um serviço de muito mais qualidade e confiabilidade”, acrescenta Porro.

A GreenSea, uma joint venture entre a Seatrade e a Green Reefers, opera com navios frigoríficos especializados ligando Fortaleza à Europa, como informa o site da Fresh Plaza, especializado em frutas frescas.

Serão exportadas, semanalmente, o equivalente a 4 mil toneladas de melão e melancia.

Os navios da GreenSea serão do tipo Reefer, que dispensam o uso de contêineres.

Assim, toda a carga será embarcada nos mesmos pallets transportados por caminhões desde a fazenda de Icapuí até o porto, facilitando a logística de transporte e reduzindo o tempo da operação..

Atenção para este detalhe: todos os embarques de melão e melancia nos navios da GreenSea serão feitos no Porto do Mucuripe, segundo informa o sócio e diretor da Agrícola Famosa, Luiz Roberto Barcelos.