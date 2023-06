Afinal, o que fazer com o arruinado Edifício São Pedro?

Se há um equipamento que degrada, enfeia, suja, macula e agride a paisagem urbana de Fortaleza, este é o edifício São Pedro, no qual, em mais da metade do século passado, funcionou o Hotel Iracema Plaza, cujo excelente restaurante foi ponto de encontro de famosos da cidade e em cuja cobertura houve almoços e jantares que juntaram grandes personalidades nacionais, como os campeões mundiais Nilton Santos e Garrincha, ídolos nacionais do futebol.

Esse imóvel, cuja arquitetura é assemelhada à dos antigos hotéis de Miami, na Flórida, está abandonado há 30 anos e hoje, em vez de turistas, hospeda moradores de rua, alguns dos quais são dependentes químicos.

Partes de sua alvenaria estão a desprender-se e, de quando em vez, desabam sobre as calçadas ao seu redor, ameaçando a vida de incautos transeuntes.

Nesta semana, um dos seus habitantes apareceu morto. É o segundo caso em poucos meses.

O que deve ser feito com essa edificação em ruínas? Deve o estado tombá-lo sob o argumento de que se trata de um patrimônio histórico para, em seguida, com dinheiro do contribuinte, restaurá-lo e dar-lhe destinação de uso público?



Ou, como parece sugerir o bom senso, implodi-lo para que, no seu lugar, se construa um imóvel de arquitetura moderna?

Levando-se em conta a tradição brasileira de consumir dezenas de anos na discussão de uma questão cultural que envolve até aspectos ideológicos, é crível a possibilidade de o edifício São Pedro, fisicamente, desmoronar antes do registro de uma convergência.



Neste momento, divergem a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o Governo do Estado, cada um desejando ser o pai da solução de um problema que se agrava a cada dia e cujo desenlace interessa, diretamente, à população que reside e trabalha no entorno do arruinado prédio.