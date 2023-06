Evangelho de hoje, 6ª feira, dia09/06/23 (Mc 12, 35-37)

Naquele tempo: Jesus ensinava no Templo, dizendo: 'Como é que os mestres da Lei dizem que o Messias é Filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: 'Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés'. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho?' E uma grande multidão o escutava com prazer.

Reflexão – O Espírito Santo é quem nos ensina a distinguir as coisas do alto das coisas da terra.

Os mestres da lei perturbavam as pessoas com ensinamentos enganadores. Porém, com muita simplicidade, Jesus ensinava no templo as coisas que Lhe eram reveladas pelo Pai e orientava ao povo para distinguir as coisas do alto das coisas da terra. Hoje também a humanidade se confunde com as aparências, com o que é superficial tirando conclusões precipitadas de tudo o que acontece. Para os que têm conhecimento das coisas ensinadas por Jesus, porém, o Espírito Santo esclarece tudo de acordo com a Palavra. É o mesmo Espírito, que já naquele tempo, motivara a Davi a reconhecer em Jesus, o Messias filho de Deus e O salmodiava em versos. A nós também nos é dada a chance de discernir por meio do Espírito Santo o que é de Deus e o que é dos homens. Não podemos ficar como os mestres da lei limitados às nossas próprias conjecturas e guiados pela nossa humanidade restrita, querendo tirar prova real das coisas espirituais. Somos chamados a confiar na luz do Espírito Santo que nos esclarece e educa nas coisas de Deus. - Você também percebe quando a sugestão vem dos homens ou vem do Espírito Santo? – Você escuta o Senhor com prazer? – Você se considera uma pessoa movida pelo Espírito Santo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO