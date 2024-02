Ações da Petrobras seguem sendo valorizadas

Ontem, as ações da Petrobras continuaram a valorizar-se na Bolsa de Valores brasileira. As ações ordinárias da maior estatal do país tiveram ganhos de 2,8%, enquanto as ações preferenciais subiram 3,20%.

A causa foi uma nova alta do preço internacional do petróleo, que ontem foi negociado na Bolsa de Londres a US$ 82 por barril para entrega em março.

Esta coluna tem trepetido que há uma grande expectativa em torno do balanço financeiro da Petrobras relativo ao quarto trimestre de 2023, que deverá vir com lucro superior a R$ 35 bilhões e, ainda, com a boa chance de pagamento de dividendos extraordinários aos seus acionistas.



Enquanto isso, a Vale não anda bem. Ontem, mais uma vez, suas ações na Bolsa fecharam em baixa de 0,32%. Essa queda foi motivada pela notícia de que a empresa fará provisões bilionárias para fazer face às indenizações pelo rompimento da barragem de Fundão, em Maria, Minas Gerais.

Ontem, a Bolsa brasileira fechou em alta modesta de 0,62%, aos 127.804 pontos, enquanto o dólar encerrou o dia cotado a R$ 4,94, com uma queda de 0,04 centavos.