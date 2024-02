Fiec recebe Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia

Vem aí, no próximo dia 22, na Fiec, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre os participantes do evento estará a diretora Executiva da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), Fernanda Delgado. Ela pronunciará palestra no painel "Desafios e tendências para o Hidrogênio".

A mesa redonda da qual ela fará parte - prevista para as 15h30 daquele dia - debaterá as perspectivas para a regulação, investimentos e instalação dos projetos de Hidrogênio Verde no país, em um momento crucial de definições legais por parte do Congresso Nacional e do anúncio de diversos Estados brasileiros para incentivos fiscais e de financiamento aos projetos do setor.

"Estamos diante de um momento ímpar na nossa história, em que o Hidrogênio Verde pode trazer uma imensa transformação nas cadeias produtivas, na geração de empregos e no incremento de toda a economia nacional e mundial. Por isso, debater o tema é fundamental para mobilizar os atores das energias renováveis no país", diz Fernanda Delgado.

A 5ª CNCTI abordará também a energia eólica offshore, a fusão nuclear e a energia solar.

COLMEIA LANÇA NOVO RESIDENCIAL: O ALTANA MEIRELES

Tendo construído o One, o mais alto edifício residencial do Ceará, com 50 andares, no Mucuripe, a Construtora Colmeia anuncia seu novo empreendimento: o Altana Meireles, que terá como novidade uma academia instalada no último piso, onde também haverá um rooftop, além de um petcare para animais de estimação.

Otacílio Valente, sócio e CEO da empresa, disse à coluna que alguns detalhes do projeto ainda não podem ser revelados, mas adiantou que ele será o mais alto edifício do seu entorno.

O empreendimento será localizado na rua Canuto de Aguiar, 150. Terá 36 andares, com dois apartamentos por andar. Seu Valor Geral de Venda é de R$ 160 milhões.