Egito facilita importação de carnes do Brasil

Está no Egito o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

E do Cairo chega a informação de que os governos do Egito e do Brasil acabam de celebrar um Protocolo de Equivalência dos Sistemas de Inspeção de Carnes, por meio do qual serão facilitadas e ampliadas as exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango.

Também foi aberto o mercado egípcio de peixes e derivados.

As fiscalizações sanitárias, que antes eram feitas presencialmente pelos fiscais egípcios, serão agora processadas pelo Serviço de Inspeção Sanitária do Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro.

O Brasil já é um dos principais fornecedores de proteína para os países do Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos.



O Egídio é um dos seis maiores importadores de carne de boi do Brasil e o maior importador de carne de frango brasileira.

O Egito, que produz algodão de excelente qualidade, também importa algodão do Brasil.

Nesta quinta-feira, Lula cumpre programação oficial de sua visita de Estado ao Egito.