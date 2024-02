Embraer adere ao Fundo para Voos Sustentáveis da United

Em mensagem transmitida hoje, 14, a esta coluna, a Embraer anuncia que aderiu ao “Sustainable Flight Fund”, uma iniciativa da United Airlines Ventures (UAV), criado para impulsionar o fornecimento e disponibilidade de combustível de aviação sustentável (SAF), por meio de investimentos em startups inovadoras.

Lançado em fevereiro de 2023, o fundo conta agora com 22 parceiros de diversos setores da indústria que, ao lado da United, se comprometeram com mais de US$ 200 milhões para investir em startups voltadas ao processo de descarbonização do transporte aéreo.

“É com satisfação que a Embraer se une à iniciativa da United Airlines Ventures, que está alinhada ao nosso compromisso de desenvolver e apoiar soluções inovadoras e sustentáveis que atendam à crescente necessidade de energia limpa para a aviação”, disse Leonardo Garnica, líder de inovação corporativa da Embraer.

“Em colaboração com nossos parceiros, acreditamos que é possível acelerar a produção de SAF em larga escala à medida que a indústria da aviação avança na meta de ter emissões líquidas zero até 2050”, acrescentou ele.

O aumento da disponibilidade de SAF é um elemento-chave para alcançar a sustentabilidade na aviação, uma vez que a utilização de fontes de energia renováveis pode diminuir a emissão de gases do efeito estufa (GEE) em até 80% na comparação com o combustível de aviação tradicional.

Contribuir para o aumento da produção de SAF é uma das metas da Embraer, que pretende alcançar operações neutras em carbono até 2040.

O compromisso da Embraer com a sustentabilidade é uma parte fundamental de sua estratégia de negócios. A empresa já realizou com sucesso testes de voo com SAF 100% puro e continua a explorar novas maneiras de reduzir seu impacto ambiental por meio de parcerias estratégicas, inovação, pesquisa e desenvolvimento em sistemas alternativos de propulsão com emissão zero.

O Fundo de Voos Sustentáveis da UAV é um veículo de investimento pioneiro projetado para alavancar o apoio de empresas intersetoriais, a fim de apoiar startups focadas na descarbonização do transporte aéreo por meio de pesquisa, tecnologia e produção de SAF. O fundo tem mais de US$ 200 milhões em compromissos de investimento da United e de parceiros corporativos, incluindo: Air Canada, Air New Zealand, Aircastle (uma empresa de leasing Marubeni & Mizuho), American Express Global Business Travel, Aviation Capital Group, Boeing, Boston Consulting Group, Embraer, GE Aerospace, Google, Groupe ADP, Hawaiian Airlines, HIS, Honeywell, JetBlue Ventures, Natixis Corporate & Investment Banking, Safran Corporate Ventures e Technip Energies, entre outros.