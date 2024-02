ArcelorMittal Pecém abre 75 vagas para Jovem Aprendiz

Estão abertas as inscrições para 75 vagas do programa Jovem Aprendiz ArcelorMittal Pecém e Aprendiz Pessoa com Deficiência (PCD). As inscrições seguem até o dia 3 de março e podem ser feitas por meio dos seguintes links: para o Programa Jovem Aprendiz ArcelorMittal Pecém (https://vagas.com.br/v2607433) e para Aprendiz Pessoa com Deficiência (PCD) (https://vagas.com.br/v2607600). Também é possível fazer as inscrições no link da bio do perfil de Instagram @arcelormittalpecem.



A prioridade é selecionar aprendizes que residam em municípios próximos à ArcelorMittal Pecém, como São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru.

Para o Aprendiz PCD, a contratação abrange todo o Ceará.

O programa conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE), que capacitará os participantes em três opções de cursos: Operador de Processo Siderúrgico, Operador de Manutenção Eletromecânica e Assistente Administrativo.



“O programa Jovem Aprendiz é muito especial para nós. Com ele, podemos formar novos profissionais da região e gerar renda para eles, além de promover a inclusão de pessoas com deficiência. É a nossa principal porta de entrada para os jovens vizinhos a nós. Depois do programa, ele pode ser contratado pela nossa produtora de aço ou por qualquer indústria do Complexo do Pecém. É uma oportunidade de ampliar as perspectivas para uma futura escolha de carreira profissional”, diz Gisele Sestren, gerente geral de Recursos Humanos da ArcelorMittal Pecém.

O programa já beneficiou 777 jovens cearenses. Atualmente, 70 aprendizes estão em formação na unidade Pecém da ArcelorMittal.



Carlos Germano Farias Felipe, 21 anos, mora em Caucaia e é um desses participantes. “A minha experiência no programa tem sido incrível. A parte prática junto à capacitação teórica torna a experiência agradável e imersiva. Tenho aprendido muito também sobre trabalho em equipe, responsabilidade e comprometimento. Eu amo a indústria e não me vejo trabalhando com outra coisa. Essa experiência será fundamental para a minha carreira", comentou ele.

Gislaine de Assis da Silva, 22, conta que a experiência já está fazendo a diferença para a sua trajetória profissional. “Porque é um trabalho engrandecedor. É aprender com pessoas, com novas experiências e até comigo mesma. Aqui a gente tem todo o apoio para tudo o que nós queremos e podemos ser. Ingressar como aprendiz foi uma grande oportunidade, e estar aqui é um sonho realizado”, disse ela.

O Wendel Ygor Nunes, 20 anos, mora em Caucaia e contou que está sendo um período de muito desenvolvimento. "As minhas expectativas são de absorver cada vez mais conhecimentos, habilidades e instruções dos meus professores. E, assim, futuramente, quando surgir uma vaga, eu poderei estar preparado para ingressar como efetivo na ArcelorMittal Pecém”, afirmou Ygor.