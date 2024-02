Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 16/02/2024 (Mt 9, 14-15)

Naquele tempo: Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: 'Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não?' Disse-lhes Jesus: 'Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão.

Reflexão – Para os cristãos o jejum deve ter um significado de vida e de alegria!

Há que se ter uma causa nobre e sincera para que pratiquemos o jejum e o sacrifício. Deus conhece o nosso coração e sabe das nossas motivações, portanto, quando jejuamos devemos fazê-lo com muita disposição e por amor, sem lamentos nem justificativas. Há momentos na nossa vida que não nos cabe jejuar nem fazer sacrifícios, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. De que adianta para nós o jejum se o nosso coração não está contrito no sacrifício? Um coração ressentido, vingativo, revoltado não consegue amar nem fazer nada por amor. Para os cristãos o jejum deve ter um significado de vida e de alegria. Deve haver uma razão de ser para o jejum. Não nos basta jejuar somente por jejuar, sem um motivo que toque o nosso coração. Os discípulos de Jesus partilhavam com Ele de todos os eventos com alegria e submissão à Sua vontade e aos Seus ensinamentos. Eles estavam perto de Jesus e usufruíam da Sua presença e da Sua companhia, portanto, não tinham clima para jejuar, nem precisavam disso. – Quando você jejua você se sente em paz? – Você gosta de mostrar aos outros que está jejuando? – O que Jesus acha do seu jejum? - Você é uma pessoa que sabe curtir o momento presente como um presente de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO