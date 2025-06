A lenta agonia do Dnocs e a nova boa saúde do BNB

No mesmo instante em que o centenário Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) agoniza, vítima de uma mortal bactéria – a políticococus – que atinge e destrói a estrutura de organismos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, o Banco do Nordeste (BNB) conseguiu livrar-se desse mesmo deletério microrganismo, readquiriu músculos de eficiência moral, ética e administrativa e agora segue colhendo frutos da semente plantada pela sua atual diretoria, presidida pelo pernambucano Paulo Câmara. E aqui há boas notícias.

Na semana que passou, o BNB ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em crédito contratado por meio do programa “Acredita no Primeiro Passo”, voltado à inclusão de empreendedores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Chamado internamente de "Acredita", esse programa é operacionalizado pelo Crediamigo, outra exitosa iniciativa do BNB voltada para o microcrédito. A metodologia do Crediamigo é baseada no relacionamento próximo com o cliente, na orientação ao uso do crédito e em operações simplificadas. Os juros para os inscritos no CadÚnico são reduzidos, a partir de 0,82% ao mês, e este é o seu grande diferencial.

O programa “Acredita” já beneficiou mais de 112 mil clientes, dos quais 68% são mulheres, espalhados por toda a área de atuação do BNB, que inclui, além da geografia nordestina, o Norte de Minas Gerais e o Norte do Espírito Santo. O valor médio de suas operações é de R$ 9.190,00.

No estado do Ceará, o programa alcançou números que o colocam em primeiro lugar na região: 28.500 operações e R$ 226,5 milhões em crédito concedido. O valor médio por contrato é de R$ 7,9 mil. Em segundo lugar, está a Bahia, com 14.464 operações e R$ 138,5 milhões em crédito concedido.

Líder desse novo BNB, cuja performance se agiganta de ano para ano, seu presidente Paulo Câmara não esconde o entusiasmo diante dos resultados do novo programa. Ele diz:

"Iniciativa do governo federal para a qual o presidente Lula tem um olhar especial, o ‘Acredita no Primeiro Passo’ tem como objetivo garantir acesso ao crédito a quem mais precisa. O Banco do Nordeste tem orgulho de ser o maior operador dessa política pública, que já superou R$ 1 bilhão em operações contratadas em menos de um ano. Esse resultado mostra que estamos promovendo inclusão produtiva de verdade, apoiando o empreendedor, gerando renda e movimentando a economia das comunidades onde atuamos.”

Câmara tem razão. Os pequenos empreendedores nordestinos – foco da atuação do BNB desde que assumiu sua atual diretoria – têm sido assistidos com a oferta de crédito barato, de que é bom exemplo o Crediamigo, cujo índice de inadimplência impressiona, pois permanece perto de zero. Isto demonstra, destacadamente, o alto grau de comprometimento do público-alvo; depois, a capacidade empreendedora dos que acessam o financiamento de modo rápido e sem as complicações burocráticas, sendo isto, provavelmente, a causa do seu sucesso.

Implementando ações inovadoras à sua administração, o BNB acaba de inaugurar uma agência itinerante do banco. Instalada em uma carreta, ela circulará nos principais eventos apoiados pelo banco, oferecendo atendimento personalizado em áreas consideradas estratégicas para o BNB.

Já denominada de “Carreta BNB”, a agência móvel fortalecerá a presença institucional do Banco do Nordeste em toda a sua área de atuação.

“Além de ampliar a visibilidade da marca BNB, ela nos dará mais agilidade e estrutura para participar de eventos de forma efetiva, com atendimento de qualidade e orientação direta ao público. Outras instituições já utilizam esse formato, e o Banco do Nordeste passa a contar agora com um equipamento versátil, que o aproxima ainda mais população", como diz, com visível orgulho, Paulo Câmara.