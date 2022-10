Semana Mundial do Espaço começa amanhã (4)

A partir dessa terça feira (4) até o dia 10 ocorrerá a Semana Mundial do Espaço, do Inglês World Space Week. Evento internacional que ocorre na Seara da Ciência, no Campus do Pici, desde 2016 voltado para divulgação das ciências aeroespaciais. As datas são alusivas ao lançamento do primeiro satélite colocado em órbita no dia 4 de outubro de 1957 e ao tratado de exploração pacífica do espaço assinado pela ONU no dia 10 de outubro de 1967.

O evento trás o tema sustentabilidade e espaço. Uma importante discussão para a estabilidade do planeta. Em breve estaremos explorando a Lua e Asteroides. Já me perguntaram o que eu acho sobre a mineração fora da Terra. Particularmente, prefiro a mineração fora do nosso planeta do que dentro dele, respondi.

Uma vez que não há evidência de vida fora da Terra, não temos que nos preocupar com impactos aos biomas onde o minério seria extraído. Devido às missões tripuladas e não tripuladas sabemos que a Lua possui alumínio, silício, titânio e ferro. Como esses minérios já estão na Terra, eles não seria trazido para cá, seria usados na contrução de bases lunares primeiramente para a pesquisa e depois para turismo lunar.

Contudo, a superfície do nosso satélite natural também é rica em Hélio 3, considerada a fonte de energia do futuro por meio da fusão nuclear quando esta técnica for dominada pelo ser humano dentro de uma década. Este possivelmente seria trazido para a Terra, contudo se usado, os resíduos do processo de fusão são átomos de Hélio e Hidrogênio.

Se dominado este processo, poderíamos diminuir o uso de combustíveis fósseis. Desta forma, a exploração espacial pode reduzir os impactos ambientais no nosso planeta. Contudo a discussão é longa. As nações devem se antecipar na legislação de regras para a exploração espacial.

Existem asteroides ricos em platina, ouro e titânio. E regulação das exploração desses recurso deveriam garantir um percentual para o desenvolvimento das nações mais pobres. A legislação do direito espacial será um dos temas de palestras no sábado (8) pelo aluno do curso de direito da UFC e campeão da Jornada de Foguetes, Cezário Diógenes.

Confira a programação completa:

CRONOGRAMA SEMANA MUNDIAL DO ESPAÇO

Local:

Seara da Ciência - Campus do Pici

Exposições - dia 4 a 10 de outubro

Salão de exposição com diversos experimentos científicos (somente de segunda a sexta);

Museu dos Telescópios;

Miniaturas espaciais;

Palestras - dia 8 de outubro (sábado)

14 h - Projeto AstroGirls: Equipe feminina de Astronáutica (Antônia Vitória, Maria Eduarda e Samyle Pinheiro / Colégio 7 de Setembro);

15 h - O uso de minifoguetes para estimativa de trajetórias de meteoros (Grupo de Astronáutica da Seara da Ciência - GAS);

16 h - Direito Espacial (Cezário Diógenes/Curso de direito UFC);

17 h - Telescópio Espacial James Webb (Prof. Dr. Ednardo Rodrigues);

Observação astronômica - dia 8 outubro após as palestras

18 h – 19h30 - Observação de Saturno*

*A observação acontecerá por ordem de chegada com distribuição de fichas a partir da primeira palestra.