Estamos vivendo uma invasão de OVNIs?

Deveria ser o anoitecer no ano de uma copa do mundo de 1998. Jogávamos bola na rua quando um dos pais dos meus amigos no alto de um duplex gritou: "olha um OVNI!." Eu achei que ele estava brincando mas, logo percebi um objeto se movendo entre as estrelas.

Foi de arrepiar. Fiquei muito curioso pelo tema dos Objetos Voadores Não-identificados (OVNIs). Hoje, sei que se tratava de um satélite. Consigo até prever o momento preciso de sua passagem e o quão brilhantes serão com um aplicativo chamado Heavens Above.

O termo OVNI está obsoleto. Hoje, são chamados Fenômenos Aéreos Não identificados (do inglês, Unidentified Aerial Phenomena, ou simplesmente UAPs)

O tema tem ganhado destaque nesta última semana depois que uma série de UAPs foram vistos pelo mundo. Para quem não acompanha os fatos, dá a entender que estamos prestes a sofrer uma invasão alienígena.

Apesar de ser um momento preocupante para a humanidade, estamos longe de sermos visitados por seres inteligentes de outros planetas.

Durante a guerra fria eram frequentes os relatos de objetos voadores não identificados. Foi uma época de testes de aeronaves supersônicas na maioria das vezes avistadas em território nacional dos observadores.

Hoje, estamos vivendo um novo momento de instabilidade como na Guerra Fria. A ponto de usarem um caça F22 para abater um balão meteorológico o qual os Estados Unidos acusa a China de espionagem.

É possível usar um balão para fazer espionagem sim. Mas por causa disso, balões meteorológicos viraram alvo de mísseis em todo o mundo. Criou-se uma especulação por causa disso.

Nem todos são balões, houve o caso do Uruguai o qual a descrição é correspondente a um satélite como citei no início do texto. O fato é que devido ao momento de instabilidade tem gente procurando e, como diz o ditado popular, quem procura acha. Vão achar, satélites, balões, e talvez o mais impressionante de todos, os raios bolas.

O raio bola ou raio globular é uma porção de gás a altíssima temperatura, cerca de 5000°C, e por isso brilha intensamente. Ele paira no ar por um tempo e depois se move reto até parar novamente como se tivesse vontade própria. Mas trata-se de um movimento aleatório chamado movimento browniano explicado por Albert Einstein.

Legenda: O raio bola ou raio globular é uma porção de gás a altíssima temperatura, cerca de 5000°C, e por isso brilha intensamente Foto: Shutterstock

Há relatos de raios bola aqui no Ceará, principalmente, em Quixadá e em Pentecostes. Esses fenômenos juntamente com o momento de instabilidade militar mundial alimentam o folclore contemporâneo dos OVNIs.

Existem trabalhos sérios que baseados na quantidade de estrelas, números de exoplanetas em zonas habitáveis e outras variáveis, estimam que na nossa galáxia existem pelo menos 36 civilizações semelhantes a nossa. Ou seja, ainda engatinhando para sair do planeta. O mais longe que um ser humano já chegou foi até a Lua. E ainda não temos tecnologia pra levar uma pessoa em segurança até Marte.

A nave Star Ship da SpaceX poderá nos levar lá no futuro se nós tivermos um futuro. Existe uma reflexão chamada paradoxo de Fermi que diz: “Cadê todo mundo?” se referindo aos áliens. Essas 36 civilizações deveriam estar fazendo comércio, intercâmbio, pesquisas e não ficar visitando escondido outros planetas.

Legenda: O mais longe que um ser humano já chegou foi até a Lua Foto: Shutterstock

Será que antes dessas civilizações atingirem um nível de tecnologia para viajar pelo espaço elas não se destroem por meio de guerras? Será que nós nos destruiremos antes de alcançarmos tal tecnologia?

Concluo enfatizando que mais provável do que estarmos sendo visitados por extraterrestre, é que esses abatimentos de balões de outras nações podem ser um indicativo de que estamos nos aproximando da III Guerra Mundial. Cabe aos cidadãos do mundo desestimular os conflitos para que um dia possamos viajar entre as estrelas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil