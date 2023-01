Apesar das chuvas, cometa deverá estar visível em janeiro

O ano começou e as chuvas chegaram. Apesar de estarmos no verão desde o dia 21 de dezembro, muitos cearenses chamam esta época equivocadamente de “inverno”. O termo apropriado é quadra chuvosa. Está na hora de parar as pinturas de paredes, investir em impermeabilização geralmente com manta asfáltica.

Ou pelo menos é hora de lembrar que deveria ter feito algo pra impedir a infiltração. Antes do conhecimento em Astronomia, o conhecimento em meteorologia é útil para o astrônomo profissional ou amador.

Para Astronomia, esta época é pouco promissora, pelo menos para as cidades do litoral. Uma pena, até mesmo porque tem um cometa ficando cada vez mais visível. A partir do dia 21 de janeiro poderemos notar o Cometa C/2022 E3. Na nomenclatura, a letra C é de cometa, depois temos o ano de sua descoberta.

Legenda: A partir do dia 21 de janeiro poderemos notar o Cometa C/2022 E3 Foto: Jose Francisco Hernández

A letra E indica o mês o qual foi descoberto correspondendo ao mês de março segundo um catálogo da União Internacional de Astronomia. O número 3 é porque foi o terceiro cometa encontrado no ano passado. Ele estará visível a partir das 1:30h da madrugada até o nascer do Sol por volta das 5:40h.

Devido à poluição luminosa, a dica é se afastar da capital. Por exemplo, ao sair de Fortaleza para Quixadá, a luminosidade diminui cerca de 88% (mapa de poluição).

Mesmo com as chuvas chegando, a probabilidade de céu aberto ainda está em 40%. Essa taxa vai diminuir para 26% em abril, por isso, as chances ainda são boas de ver o cometa. Eu mesmo estarei organizando uma “Expedição das Estrelas” para Quixadá nos dias 3 a 5 de fevereiro para observá-lo.

Legenda: Para astronomia, esta época é pouco promissora, pelo menos para as cidades do litoral Foto: Alex Costa

Serão duas noites de tentativas com observação ou treinamento (em caso de céu nublado) para pessoas comuns interessadas em praticar Astronomia. Além do cometa, iremos observar com uso de telescópio, os planetas Júpiter, Saturno e Marte. Contemplar a Grande Nebulosa de Órion.

Também haverá uma explanação contando as lendas por trás das constelações. Estaremos de olho no céu, seja para prever o tempo ou seja para admirar os astros.