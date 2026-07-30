Duas chuvas de meteoros encerram julho no céu do Nordeste

O pico das Delta Aquáridas do Sul e das Alfa Capricornídeas acontece hoje, na virada de 30 para 31 de julho, mas a Lua cheia desafia os observadores. Na quarta-feira, 29 de julho, o céu recebeu a Lua cheia do mês, e é justamente ela a personagem inconveniente desta história.

Na noite de hoje, entre 30 e 31, duas chuvas de meteoros atingem o pico quase ao mesmo tempo sobre o Nordeste: as Delta Aquáridas do Sul e as Alfa Capricornídeas. Ambas favorecem quem observa no Hemisfério Sul, o que coloca o Ceará em boa posição geográfica.

O empecilho é a claridade. A Lua estará com cerca de 98% do disco iluminado na noite do pico, e todo esse brilho lava o fundo do céu, apagando os meteoros mais fracos.

As Delta Aquáridas do Sul ficam ativas de meados de julho até o fim de agosto, produzidas pela poeira que a Terra encontra ao cruzar a órbita do cometa 96P/Machholz, apontado pela Nasa como o candidato mais provável a corpo de origem.

São meteoros rápidos e discretos, com taxa que pode chegar a 15 ou 20 exemplares por hora sob céu escuro e sem Lua. O ponto de onde parecem irradiar fica na constelação de Aquário, perto da estrela Skat.

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Já as Alfa Capricornídeas, conhecidas desde 1871, têm origem no cometa 169P/NEAT e oferecem um espetáculo de outra natureza. São poucas, algo como cinco por hora no máximo, porém lentas, entrando na atmosfera a cerca de 23 quilômetros por segundo.

Essa lentidão dá origem à marca registrada da chuva: bolas de fogo brilhantes, às vezes coloridas em tons de verde ou laranja, que deixam rastros persistentes no céu por alguns segundos. Por serem tão luminosas, algumas conseguem furar a claridade do luar.

Como observar a chuva de meteoros no Ceará

O melhor conselho para 2026 contraria o instinto de esperar apenas pela noite do pico. Na virada de 30 para 31, a Lua cheia domina o céu do começo ao fim, e essa é a parte ruim.

A parte boa é que, a partir dessa data, a Lua mingua e passa a nascer cada vez mais tarde, abrindo um intervalo de céu escuro na madrugada, antes do amanhecer.

Os mesmos meteoros do pico continuam voando nas noites seguintes, já nos primeiros dias de agosto, quando as condições melhoram justamente por causa dessa Lua que se afasta. Nessas madrugadas, a saída é procurar também as Alfa Capricornídeas e seus meteoros mais brilhantes, que resistem melhor ao luar.

A observação dispensa equipamento. Binóculos e telescópios atrapalham, porque estreitam o campo de visão, e esse tipo de fenômeno se aprecia a olho nu. O horário também conta.

Melhor horário para observar

Antes da meia-noite, há pouco a ver, porque os pontos de onde as duas chuvas parecem irradiar ainda estão baixos.

A boa janela vai da meia-noite ao raiar do dia, e o melhor momento fica nas duas ou três horas que antecedem o nascer do Sol, por volta das 5h40 em Fortaleza, quando esses pontos já subiram bem no céu, a sul.

Minha recomendação é simples: pegue uma cadeira de praia ou deite-se no chão mesmo, e chame alguém para a conversa correr solta enquanto vocês esperam.

Olhe para um ponto a meio caminho entre o horizonte e o alto do céu, e conceda uns 30 minutos para os olhos se acostumarem ao escuro. Escolha um lugar afastado das luzes da cidade, de preferência no interior, com o horizonte sul desobstruído. Leve paciência e algo para beber.

E a previsão do tempo, ao menos por enquanto, joga a favor. Para as madrugadas de 30 e 31, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a claro, com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité.

Para os dias seguintes, o Climatempo, que combina estações de superfície e dados de satélite do CPTEC, mantém o mesmo cenário, com madrugadas tendendo a firmar em Fortaleza e trechos de céu limpo à noite, sobretudo a partir do dia 2.

É a Lua recuando e o tempo colaborando na mesma direção. Ainda assim, as condições podem mudar rápido nesta época, então confira a previsão atualizada na véspera de sair.

Na dúvida, ganhe estrada rumo ao interior, onde o horizonte costuma abrir de vez. Depois, é escolher uma noite firme, olhar para cima, procurar o sul e ter paciência.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.