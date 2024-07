Disco voador no céu da Venezuela e obelisco prateado nos EUA: qual a explicação?

Com uma séries de casos já explicados, eu costumo classificar as notícias de extraterrestres em quatro categorias:

Fenômenos atmosféricos Experimentos militares Trote Delírio

No dia 17 de junho de 2024, imagens do que as pessoas associaram a um disco voador entre nuvens no céu da Venezuela repercutiram na internet. O objeto era lento, grande, circular e envolto de nuvens, lembrando a nave mãe do filme Independence Day, um dos meus favoritos (o primeiro, pois o segundo nem se compara).

Assim como toda história de OVNI e ET, esse também tem uma explicação mundana. Se trata de um tipo de nuvem em forma de anel (fenômeno atmosférico) e, na verdade, é fumaça. Pode ver que o anel é bem mais escuro do que uma nuvem de bom tempo, como estava. É mais escura até mesmo do que uma nuvem de chuva. O formato em anel é facilmente gerado por um sopro, como alguns fumantes soltam (o ministério da saúde adverte, fumar faz mal à saúde).

Anéis de fumaça também são usados em espetáculos de entretenimento. Mas o que poderia ter gerado este anel gigante no céu da Venezuela? Bom, a forma circular foi avistada na cidade de Valencia, em Carabobo, conhecida como capital da indústria venezuelana. É plausível que a forma tenha sido decorrida da emissão de fumaça por uma indústria. Mas, como não é todo dia que se vê este padrão, deve ter sido um evento acidental em uma fábrica que deve ter expelido um jato momentâneo por uma explosão.

Além deste, tivemos também um misterioso obelisco espelhado que apareceu em área desértica de Las Vegas, num lugar chamado Gass Peak, o ponto mais alto da localidade... O objeto lembra a tecnologia da série Smallville. Seria muito legal se fosse verdade, mas vindo de Las Vegas, a terra do entretenimento, logo se desconfia que uma pessoa foi quem o fez.

Vários obeliscos desse tipo já foram colocados em áreas aleatórias por um grupo de artistas. Ali tem ovelhas selvagens e algumas espécies de plantas adaptadas à região que são protegidas. Como esse ocorrido está gerando impacto ambiental, chamando a atenção de curiosos, ele foi removido. Pra você ver: se fosse uma tecnologia de uma civilização alienígena que viaja milhões de anos luz, nossa tecnologia não seria capaz de removê-lo. Contudo, foi removido.

Ainda nesta linha, existem os casos de objetos voadores. Estes geralmente são experimentos militares secretos. As forças aéreas estrangeiras estão desenvolvendo recentemente aeronaves não tripuladas em formado de delta, conhecido também como asa voadora, que conseguem fazer manobras que o piloto não conseguiria fazer pois desmaiaria. Em breve saberemos como são essas aeronaves.

Quando eu era pequeno, muito se falava dos OVNIs em formato de charuto que atravessaram o céu em extrema velocidade. O pessoal falava que não seria possível uma nave feita pelo ser humano atingir tal velocidade. Hoje sabemos que se tratavam de naves militares que batiam várias vezes a barreira do som.

E ainda existem os relatos mais intrigantes que são os de abdução. Tem gente que fala que foi abduzida por disco voador, não diria nem que estão mentindo, mas a explicação é a mais simples de todas: elas estavam delirando. Para Carl Sagan, grande divulgador da ciência do século XX, isso é algo mais comum do que se pensa.

Em algumas pessoas, isso pode ser pontual, já em outras é mais frequente e pode caracterizar até esquizofrenia. A pessoa tem uma espécie de sonho o qual não consegue diferenciar da realidade mesmo depois que acorda.

Apresentados estes exemplos é possível entender a maioria dos casos de avistamentos de extraterrestres ou similares. É um assunto muito recorrente, que com certeza trarei outras vezes as discussões aqui. Até a próxima!

