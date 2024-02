Como a astronomia e a religião determinam a data do carnaval

Tida como mãe de todas as ciências, a astronomia teve um papel fundamental na organização do tempo da humanidade. Os antigos sábios da Grécia, China, Arabia, e muitos outros povos como nossos povos nativos das américas, já usavam os astros para indicar o melhor período para colheita, caça, prever cheias e construir obras hidráulicas como reservatórios e aquedutos. Essas atividades concluídas eram motivos de comemoração e logo passaram a usar os astros para organizar festas também. É aí que entra a data do carnaval. Como a astronomia demarca a maior festa do Brasil?

O carnaval é um feriado móvel, ou seja, não ocorre na mesma data a cada ano. A data na verdade está relacionada a outra data móvel, a Páscoa, determinada pela Igreja Católica. A Igreja e a astronomia têm andado juntas por um bom tempo, com alguns altos e baixos como todo relacionamento. Mas em alguns momentos as duas se entendem.

Em 325 d.C., durante o concílio de Nicéia, a Igreja definiu comemorar a Páscoa no primeiro domingo após a Lua cheia após o equinócio de outono. O equinócio é quando o Sol ilumina os dois hemisférios do globo de maneira igual.

Legenda: Configuração do Sol iluminando a Terra e a Lua após o equinócio de outono. Figura fora de escala Foto: Elaborado pelo autor

Geralmente, essa Lua cheia “empurra” a Páscoa para um domingo em abril, mas algumas vezes, ocorre no finalzinho de março. E como a terça-feira de carnaval foi definida pela Igreja para ocorrer 47 dias antes da Páscoa, essa festa normalmente cai em fevereiro e ocasionalmente acontece em março como você pode conferir na tabela com todas as datas da Páscoa e terça de carnaval desta década.

Ano Páscoa Terça de carnaval 2020 12/abr/2020 25/fev/2020 2021 04/abr/2021 16/fev/2021 2022 17/abr/2022 01/mar/2022 2023 09/abr/2023 21/fev/2023 2024 31/mar/2024 13/fev/2024 2025 20/abr/2025 04/mar/2025 2026 05/abr/2026 17/fev/2026 2027 28/mar/2027 09/fev/2027 2028 16/abr/2028 29/fev/2028 2029 01/abr/2029 13/fev/2029 2030 21/abr/2030 05/mar/2030

Por que terça-feira? Porque o feriado é só na terça, que antecede a quarta feira de cinzas, quando começa a quaresma, um período de 40 dias em alusão aos 40 anos do povo de Israel no deserto e aos 40 dias de Jesus no deserto. Que representa um período de 40 dias de jejum, reflexão e abstinência da carne, daí a possível origem do nome, Carnaval, do latim, carne levare, que significa, remover a carne.

Quanto aos outros dias, imagino que o brasileiro tenha começado imprensando a segunda. Como os dias anteriores são sábado e domingo, tudo bem. Agora, a sexta, deve ter sido a ansiedade mesmo. Como se não bastasse, agora tem pré-carnaval. A farra de alguns é tanta que é sortudo quem sobreviver pra receber as cinzas na quarta feira.

Nada contra quem gosta da festa, eu “bolo” de rir porque meu pai de 73 anos, o Sr. Manoel, detesta feriados em geral. Em um feriado como este, eu geralmente aproveito pra exercer algum hobbie ou me aprofundar em uma teoria da gravitação quântica que estou desenvolvendo. Mas logo espero dar por concluída e curtir mais o carnaval. Pra ser sincero, eu aproveito um pouco pra me socializar em algumas horas com os amigos de longa data. Afinal, “desopilar”, como diz o cearense, faz bem.

Aproveitem o carnaval, mas nada de exagero!