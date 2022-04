Experiência e muita segurança em campo na decisão

Entre tantas contratações de peso que chegaram no Fortaleza em 2022, uma nem tanto badalada conquistou a confiança do Vojvoda e correspondeu em campo.

Hércules, natural de Fortaleza teve a sua primeira oportunidade no futebol em 2019, na categoria de base do Tiradentes, mas foi no Atlético-CE que garantiu mais experiência no meio campo.

O jovem de 21 anos, foi inserido na base do Fortaleza no ano passado, ainda tímido tentou logo nos primeiros jogos do Brasileiro Aspirantes apostar no trabalho, o jovem Hércules sabia que não podia contar só com a sorte, e foi na competição que ele chamou atenção em 14 jogos disputados, o garoto disputou 11 e ainda deixou dois gols.

Talvez ele não tivesse a noção do que o esperava: um chamado de Vojvoda para integrar à equipe profissional. Chegava a oportunidade!

Primeiros passos no profissional, na reta final do jogo, Campeonato Cearense. Quem imaginava que aos 41 minutos não daria para analisar o posicionamento do garoto, se enganou. Hércules bem posicionado, rápido na roubada de bola, dribla o goleiro e fecha a conta nos 5 x 0 diante o Pacajus.

Além da goleada, a observação de Vojvoda. O técnico elogiou o garoto, gostou do comportamento, a assistência ao Romero no momento do gol e ainda deixou o dele, melhor cartão de visitas, para conquistar a confiança. E conquistou.

Estar numa final de competição, entre os titulares, em um setor bastante disputado, ao lado Zé Welison mostrou segurança, roubadas de bola, dribles, marcação, assistências. Todos os fundamentos de um profissional experiente em decisões e foi que o jovem, na primeira vez entre os titulares mostrou: experiência. Hércules não se deixou abalar por conta de estreia ou de pouca idade, o garoto apenas mostrou o que mais saber fazer, jogar.

E não foi um jogo fácil, “quebrar” uma barreira adversária que entrou a todo custo fechada, em busca de um contra ataque, além da marcação foram situações exigidas por Hércules e correspondidas.

Alguém duvida que o meia adquirido pelo Fortaleza em definitivo irá contribuir mais ainda? Em uma Libertadores?

Um garoto cheio de sonhos, na base do Atlético-CE, vendo no futebol a esperança para ajudar a família, terá a oportunidade de mostrar o que mais sabe fazer na principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul.

Voa Hércules, o momento é agora!

Investimento





O Fortaleza investiu R$ 200 mil na compra de 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Atlético-CE. O contrato terá duração até o fim de 2024. Integrado ao elenco tricolor após a excelente campanha no Brasileirão de Aspirantes.