Vai tirar férias? Administre o ‘medo de se desligar’!

Um estudo realizado pela Dynata, empresa global de pesquisa, entrevistou mais de 8 mil pessoas em 13 países para entender o comportamento dos viajantes em período de férias. Os resultados mostraram que 61% dos brasileiros têm dificuldade de se desconectar do celular e do trabalho e que não conseguem relaxar durante as férias. Por que isso acontece e o que fazer para se desconectar sem culpa?

Encomendada pelo Priority Pass, programa que dá acesso a lounges em aeroportos em todo o mundo, a pesquisa identificou que o FOSO (Fear of Switching Off ou o medo de se desligar) atinge americanos, europeus e brasileiros. Dentre os principais fatores está o medo de perder mensagens importantes sobre o trabalho.

Ainda sofrendo os efeitos do período pandêmico, durante o qual várias empresas demitiram em massa, muitos profissionais defendem o seu espaço e posição, desdobrando-se para “dar conta de tudo”. Isso afeta a saúde mental de líderes, colaboradores e, consequentemente, os resultados das organizações. Dependendo da cultura e do clima organizacional, esse comportamento pode ser potencializado ou minimizado. Vou explicar!

Se o profissional está inserido em um ambiente de trabalho em que é comum o envio de mensagens fora do horário de trabalho; nos seus momentos de lazer frequentemente é interrompido para dar retorno sobre algo relacionado ao trabalho ou, ainda; é cobrado por retorno imediato; muito provavelmente esse profissional não conseguirá se desconectar no seu período de férias. Embora a pesquisa tenha apresentado que a estabilidade de um emprego facilita para que as pessoas consigam se desconectar no período de férias, segundo 26% dos entrevistados, líderes e organizações têm um papel crucial para que isso aconteça.

Sair em férias é uma oportunidade crucial para promover o bem-estar e fundamental para manter o equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Além disso, ter experiências novas e relaxar recarrega as energias; reduz o estresse, permitindo uma melhor saúde emocional; estimula a criatividade e a inovação; e aumenta a produtividade no retorno às atividades profissionais.

A preparação no período que antecede as férias é fundamental!

Independentemente do perfil do líder ou da cultura organizacional, fazer um bom planejamento é fundamental. Férias, normalmente, são organizadas com antecedência e isso dá ao profissional tempo para analisar suas principais atividades e timeline (linha do tempo) de entregas. É importante:

Validar quem o substituirá no período de férias e com antecedência repassar todas as principais atividades com seus respectivos prazos. Certifique-se de que a pessoa sabe COMO FAZER. Caso necessário, ensine e cheque se seu colega entendeu. Resolva pendências importantes antes de se ausentar. Dê o seu máximo! Caso não consiga dar conta de todas as demandas antes de sair, prepare uma lista com as principais pendências indicando os caminhos para resolvê-las. Reporte todo o seu planejamento ao seu gestor indicando: o que será feito, por quem, quando e como seu gestor receberá essa prestação de contas. Eleja uma segunda pessoa para dar suporte na sua ausência. Quem tem um não tem nenhum.

Como se desconectar?

“Esqueça” o seu notebook em casa! Brincadeiras à parte, evite participar de reuniões ou resolver só aquela pendência no período de descanso. Pausa é pausa. Desenvolva o JOMO (Joy of Missing Out), que significa a alegria de estar mais desconectado, de ser mais seletivo em relação aos conteúdos que consome e aos convites que aceita. Em resumo, é a capacidade de dizer “não” intencionalmente para se autopreservar.

Se você sairá em férias...

...deixe o trabalho no trabalho, confie no plano que criou antes de sair;

...desligue as notificações de e-mail e mensagens. Configure mensagens automáticas informando seu período de férias e data de retorno;

...se possível evite redes sociais, priorize interações pessoais. Fique offline;

...planeje atividades relaxantes: ler, praticar esportes, passear, massagens etc.;

Atenção!

...se for imprescindível verificar e-mails ou realizar tarefas relacionadas ao trabalho, defina horários específicos para isso e evite prolongar essas atividades. Se deixar um contato de emergência no trabalho, assegure-se de que seja usado apenas em situações críticas.

Lembre-se de que se desconectar é fundamental para aproveitar ao máximo suas férias e permitir que você retorne ao trabalho revitalizado e revigorado.

Se você é líder...

...incentive o seu liderado a tirar férias;

...não trate essa questão como um fardo por causa das inúmeras atividades ou projetos da área;

...dê o exemplo e tire férias. Evite entrar em contato com a equipe quando estiver ausente;

...apoie o seu liderado na organização do período que antecede as férias;

...seja flexível, caso seja possível, na negociação de prazos com a pessoa que substituirá o colaborador que ficará ausente;

...anteveja os possíveis problemas e crie um plano de ação para as devidas tratativas;

...evite entrar em contato com quem está em férias. Faça isso somente em casos extremos. Antes de fazer isso, pergunte-se: isso pode esperar? Por que isso precisa ser tratado agora?

Livre-se do sentimento de culpa. Você merece!

Estar desocupado, muitas vezes, pode nos trazer a sensação de que estamos transgredindo alguma regra. Esqueça isso! É muito importante ter uma vida além do trabalho e ser feliz com ela. Para que você encare seus momentos de descanso como algo necessário para sua vida, veja-os como fonte de equilíbrio para uma carreira mais feliz e produtiva.

Lembre-se:

“A vida necessita de pausas.” Carlos Drummond de Andrade

