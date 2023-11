Trabalho híbrido: quais vantagens, desafios e como utilizar essa modalidade com equilíbrio

Trabalho híbrido, modalidade em que profissionais realizam parte de suas atividades remotamente, intercalando com momentos presenciais na empresa, tornou-se muito comum nos últimos anos e foi impulsionada pela pandemia. Embora apresente várias vantagens às empresas e aos colaboradores, envolve muitos desafios. Vamos entender?

Um estudo realizado em parceria entre WeWork e Consultancy Services By Page Resourcing (Page Group) contou com a participação de mais de 10.000 colaboradores em cinco países da América Latina para investigar qual é o panorama atual dos modelos de trabalho e entender as novas tendências e perspectivas que desenham o futuro do trabalho. No Brasil, segundo a pesquisa, 64% preferem o modelo de trabalho híbrido (intercalando momentos presenciais e home office).

Essa preferência representa um grande desafio para as organizações, visto que os dados ainda apontam que 55% das pessoas citam a falta de flexibilidade do modelo de trabalho como a principal fonte de frustração e segundo principal fator de mudança de emprego, perdendo apenas para o salário. 94% dos trabalhadores entrevistados não gostariam de trabalhar exclusivamente de maneira presencial.

Desafio para os empregadores? Considerar as novas demandas de trabalho, rever o seu modelo de gestão e a sua relação com o colaborador.

Desafio para os empregados? Além de entender a natureza do trabalho e as políticas da empresa, saber lidar com essa modalidade, garantindo o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.

Quais são as vantagens e desafios dessa modalidade para empresas e profissionais?

Vantagens para as empresas...

Redução do custo operacional – ter menos funcionários no escritório em tempo integral pode resultar em economias significativas em termos de espaço de escritório, energia e outras despesas. Atração de profissionais qualificados – as empresas podem atrair pessoas de diversas localidades, não se limitando àquelas que residem nas proximidades do escritório. Resiliência organizacional – o modelo híbrido torna as empresas mais resistentes a interrupções ou mudanças drásticas do mercado, tais como: pandemias, crises econômicas ou desastres naturais. Maior produtividade – esse modelo permite que os funcionários escolham o ambiente que melhor se adapte às suas tarefas. Retenção de talentos – oferecer flexibilidade de trabalho é um fator importante para retenção de funcionários, pois permite que ele melhore o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

E os desafios? O que fazer?

Gestão de equipes remotas – gerir equipes distribuídas geograficamente é um desafio e exige dos líderes adoção de novas estratégias. E o que fazer?

Crie políticas bem definidas para o trabalho híbrido, incluindo mecanismos de comunicação; checkpoints (ponto de verificação); quantidade de dias para modalidade remota; adoção de plataformas de gestão e produtividade para que todos consigam visualizar em tempo real as suas demandas.

Monitore e forneça feedback regularmente para entender também as preocupações e necessidades do liderado e fazer ajustes nas políticas e nas práticas, se necessário.

Segurança de dados e informações – o que fazer?

Investir em tecnologia e implementar medidas rigorosas de segurança de dados para proteger informações confidenciais.

Manter o FIT Cultural (alinhamento com a cultura) – manter o engajamento dos colaboradores gerindo remotamente pode parecer desafiador, porém, é possível. O líder-gestor tem um papel fundamental nesse sentido. O que fazer?

Organize eventos presenciais periodicamente para fortalecer o senso de equipe e a conexão entre os funcionários; agende um café virtual para conversar sobre assuntos que apoiem o bem-estar, tais como: hobbies, saúde mental, momentos marcantes da semana ou assuntos sugeridos pela equipe, entre outros.

Nível de letramento tecnológico da equipe – o trabalho híbrido requer que os membros da equipe tenham o conhecimento mínimo necessário para manter o nível de produtividade na modalidade remota. O que fazer?

Ofereça treinamento em habilidades digitais e de gerenciamento do tempo para ajudar os funcionários a se adaptarem ao trabalho remoto.

Vantagens para os profissionais...

Flexibilidade – permite que o funcionário alterne entre o ambiente de escritório e de casa, adaptando-se as suas necessidades pessoais e profissionais. Redução de deslocamento e consequentemente do estresse – evitar deslocamento diário economiza tempo, dinheiro, além de reduzir o estresse associado ao trânsito e à pressão pelo cumprimento de horário. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional – a possibilidade de escolher onde trabalhar pode melhorar o bem-estar e a qualidade de vida. Aumento da produtividade – alguns profissionais podem ser mais produtivos em ambientes de trabalho remoto, outros, na estrutura do escritório. Essa modalidade oferece a opção de escolher o ambiente mais adequado para as tarefas. Oportunidade de desenvolvimento profissional – profissionais que conseguem se autogerenciar para entregar os resultados almejados pela empresa desenvolvem skills importantes para o futuro do trabalho, tais como: motivação e autoconsciência; e resiliência, flexibilidade e agilidade (Top Skills 2023 – Fórum Econômico Mundial).

E os desafios? O que fazer?

Distrações em casa – o ambiente doméstico pode ser propenso a distrações, tais como: tarefas domésticas, animais de estimação, movimentação de pessoas na casa, entre outras. Lidar com todos estes elementos e ainda manter o foco é desafiador e, a depender da atividade que deva ser executada, não é administrável. O que fazer?

Estabelecer uma rotina diária que inclua horários de trabalho, pausas e tempo para atividades pessoais ajuda a manter a concentração e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Essa rotina deve ser divulgada para os moradores da casa, assim todos contribuirão para a manutenção da agenda.

Escolha um local em casa que tenha menos distrações.

Procure outros ambientes para o trabalho remoto. Uma cafeteria com espaço para coworking, uma biblioteca, entre outros.

Autogerenciamento – é difícil gerenciar o tempo de forma eficaz conciliando, em tempo real, demandas pessoais. Poucas pessoas sabem lidar com a flexibilidade que o trabalho híbrido traz. O que fazer?

Inclua na rotina um horário para rever o planejamento do dia; estabeleça as prioridades com prazos de entrega; e dê feedback ao líder-gestor, informando: ações concluídas, em andamento, dentro e fora do prazo; e ações que precisam ser validadas.

Respeite as prioridades e não caia na tentação de iniciar pelas atividades mais “fáceis”. Elas roubam tempo das que realmente são importantes ou urgentes.

Conexão e pertencimento – sentir-se conectado à empresa e à equipe, mesmo trabalhando remotamente, depende da autodisciplina e do alinhamento cultural. O que fazer?

Participe ativamente dos eventos promovidos pela empresa e tenha um comportamento ativo.

Avalie o seu desempenho e bem-estar regularmente. Isso gerará informações importantes, para possíveis ajustes na sua rotina e no seu modelo de interação com a empresa.

Lidar com o trabalho híbrido requer flexibilidade e capacidade de adaptação para empresas e profissionais. Alguns segmentos não absorvem facilmente o modelo híbrido, assim como alguns profissionais não sabem lidar com os desafios que essa modalidade traz. O caminho ideal é o bom senso, sempre!

