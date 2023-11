Você sabe resolver problemas? Saiba por que essa habilidade é valorizada no mercado de trabalho

Resolver problemas é uma das habilidades mais cruciais e universalmente apreciadas no mercado de trabalho. O profissional que possui essa soft skill tem uma mentalidade focada em soluções e se vê como parte dela. Por que ter essa habilidade é tão importante? Como desenvolvê-la?

Atualmente, as empresas valorizam profissionais que podem enfrentar desafios, encontrando soluções inovadoras e eficazes. Entre agosto e setembro de 2023, a NACE (sigla em inglês para Associação Nacional de Faculdades e Empregadores), que conecta quase 17 mil profissionais a recrutadores, ouviu aproximadamente 250 empresas e traz em seu estudo tendências do mercado de trabalho.

Segundo o “Relatório de Perspectivas de Emprego 2023″, apresentado pela NACE, 60% dos recrutadores buscam evidências da habilidade de resolução de problemas nos candidatos durante os processos seletivos.

Profissionais que têm essa habilidade demonstram uma mentalidade diferenciada, atitudes que geram resultados relevantes para a organização e são valorizados para qualquer posição, especialmente, para cargos de gestão. Para identificar se você já demonstrou indícios dessa habilidade, basta lembrar de algumas situações desafiadoras que enfrentou ao longo de sua vida profissional e analisar como agiu em cada uma delas.

O que é resolução de problemas e por que é importante?

Identificar problemas, analisar suas causas, propor e debater ideias e avaliar soluções muitas vezes fora dos padrões tradicionais, ou seja, resolver problemas requer iniciativa e “acabativa” (neologismo criado por Stephen Kanitz). Segundo o autor, pessoas que têm iniciativa são capazes de criar, iniciar projetos e conceber novas ideias; e as pessoas que possuem “acabativa” têm competência para terminar aquilo que iniciaram ou concluir o que outros começaram.

Com a aceleração dos avanços tecnológicos, as empresas precisam rever seus processos e a requalificação de seus colaboradores. Nesse contexto, ter profissionais com essa habilidade é um grande diferencial competitivo. Pessoas com este perfil conseguem...

...tomar decisões ponderadas e inteligentes, pois fazem uma análise cuidadosa sobre as causas do problema. ...identificar processos ineficientes e implementar melhorias, o que economiza tempo, recursos e impacta positivamente no resultado esperado pela empresa. ...inovar, visto que buscam ideias originais para problemas comuns. ...se adaptar rapidamente a novas demandas, o que é imprescindível para um mundo dos negócios que está em constante mudança. ...ser líderes que inspiram confiança, pois orientam as suas equipes a atuarem com foco na solução e se apresentam como parte dela. ...criar um ambiente de trabalho positivo, pois são capazes de lidar eficazmente com desafios e tendem a ser mais engajados e produtivos.

Pessoas hábeis em solucionar problemas inspiram porque fazem e contribuem significativamente para o sucesso de suas organizações.

Como desenvolver essa habilidade?

É comum pensarmos nessa habilidade como algo inato, no entanto, de maneira intencional e com disciplina, conseguimos, sim, desenvolvê-la. Desenvolver uma mentalidade empreendedora é o primeiro passo. Assuma a responsabilidade pela sua carreira e pelos desafios do seu trabalho. Seja proativo para solicitar e ouvir feedbacks, corrigir possíveis equívocos e pensar sobre o que deseja para o futuro.

Ser autoconfiante é o passo seguinte! Reconheça os seus talentos e os coloque em movimento. Conheço muitos profissionais que se deixam aprisionar pelo medo de errar, por exemplo, ou que não têm propriedade do que realmente podem fazer se tomarem algumas iniciativas. Fortalecer a autoconfiança ajuda a manter o foco no que realmente é importante e a tomar decisões mais racionais, mesmo em momentos desafiadores.

Para desenvolver essa habilidade inicie com atitudes simples:

Tenha iniciativa para solucionar imprevistos, contratempos e conflitos em sua vida pessoal ou profissional. Sabe aquela conversa que você está adiando? Pois é! Está na hora de tentar resolver.

Inspire-se em quem faz – observe pessoas que têm essa habilidade e aprenda com elas. Que estratégias elas utilizam para situações em que você vive? Que tal tentar aplicá-las e aprender com o resultado?

Pesquise e estude métodos para a resolução de problemas, isso lhe dará mais segurança para tomada de decisões de maior impacto para o negócio e para a sua carreira.

Entenda primeiro – seja curioso e questionador. Faça perguntas que o ajudem a ter mais informações sobre a causa do problema em questão e encontrar soluções mais eficazes.

Avalie diferentes opções para tomar a melhor decisão. Analise o impacto de cada uma das alternativas tendo como base informações objetivas e confiáveis.

Invista no desenvolvimento de Mad Skills (incluir link do artigo da coluna). Pratique atividades que estimulem a criatividade, a concentração, o foco e a visão estratégica, tais como: teatro, fotografia, jogos de tabuleiro, esportes coletivos, entre outros.

Utilize os erros de maneira inteligente! Ao implementar uma solução, reflita sobre o que funcionou e o que deu errado. Utilize este aprendizado para melhorar sua habilidade para futuros problemas, identificando comportamentos ou conhecimentos que devem ser melhorados e/ou desenvolvidos.

Aprenda a conviver com pessoas de diferentes culturas, experiências de vida e/ou que pensam diferentemente de você. Sem dúvida, esse será o problema mais desafiador e lhe trará aprendizados que serão valiosos para viver melhor. Ouça mais, entenda o contexto da outra pessoa e depois se posicione sem violência. Acredite: às vezes não dizer nada, diz muito.

Busque feedback – solicite feedback de colegas, gestores, mentores sobre suas habilidades e peça evidências que o ajudem a evoluir.

Lembre-se:

“Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar ou quer ter uma chance de mudar o mundo?” Steve Jobs

