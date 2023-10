Entrevistas por vídeo: veja dicas para se destacar virtualmente

As entrevistas por vídeo tornaram-se parte essencial do processo de recrutamento e seleção em um mundo cada vez mais conectado digitalmente. Dominar a arte de se destacar virtualmente é agora uma habilidade valiosa para qualquer candidato em busca de oportunidades de emprego. Quais são as melhores práticas para se destacar?

Neste artigo, exploraremos dicas práticas para ajudar você a brilhar em entrevistas por vídeo e impressionar os entrevistadores, mesmo a distância. Diferentemente dos ambientes presenciais, nos quais você pode amenizar o nervosismo enquanto passa pela recepção, lê uma revista e, às vezes, tem a oportunidade de passar por todos os setores, virtualmente, isso é mais difícil.

Preparação é a chave

Antes do dia da entrevista, estude a empresa contratante. Conheça sua história, valores, produtos/serviços e cultura corporativa. Entre nas redes sociais, site e conecte os conteúdos pesquisados ao cargo que está pleiteando. Estude também os requisitos da vaga, pois eles fornecem insights sobre os desafios que você enfrentará. Relacione suas experiências passadas com as necessidades da empresa e demonstre seu potencial.

Prepare-se tecnicamente antes de “iniciar a chamada”, crie um ambiente limpo, organizado, evitando distrações visuais, sonoras e interrupções. Negocie o tempo em que ficará na entrevista com familiares e/ou amigos. Certifique-se de estar utilizando a plataforma recomendada pelo empregador, teste sua conexão de internet e verifique se seus dispositivos de áudio e vídeo estão funcionando perfeitamente.

Se você não possui local adequado para realizar a chamada, optar por um coworking é uma ótima alternativa. É possível fazer a locação por hora e com um valor acessível. Além de proporcionar privacidade, uma sala locada, normalmente, oferece uma decoração mais adequada e internet de ponta.

Estruture as principais informações

Providencie uma cópia do seu currículo e faça notas em post its, caderno, computador ou folha de papel, sobre suas principais realizações para não correr o risco de esquecer ou fornecer uma informação diferente da que foi encaminhada ao recrutador. Lembre-se: evidencie as experiências que se conectam com a descrição da vaga e com a pesquisa prévia realizada sobre a empresa.

Cuide da sua imagem pessoal e profissional

Vista-se de maneira adequada ao cargo e à cultura da empresa. Sua aparência e apresentação continuam a ser fatores determinantes nas entrevistas por vídeo. Na dúvida, opte por cores sólidas e tons neutros, eles geralmente funcionam bem. Lembre-se de que, mesmo virtualmente, a primeira impressão importa, e é crucial. Mostre que se preparou para esse momento, isso faz a diferença.

Faça a chamada em um local que tenha uma iluminação adequada

Evite luzes muito fortes que possam ofuscar você. Dependendo do horário, luz natural ou lâmpadas suaves funcionam bem. Na dúvida, simule uma chamada e peça para alguém avaliar a imagem.

Mantenha-se focado e domine a expressão facial e a linguagem corporal

Mantenha-se olhando diretamente para a câmera, para criar a sensação de conexão com o entrevistador. O contato visual é essencial em entrevistas por vídeo. Sorria naturalmente para demonstrar entusiasmo e confiança, evite distrações como olhar constantemente para o monitor ou desviar o olhar. Cuidado! É possível identificar se a pessoa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo.

Comunique-se com clareza, objetividade e confiança

Evite falar rápido demais ou arrastar as palavras. Mantenha um tom de voz moderado e profissional. Uma comunicação bem-sucedida envolve ouvir atentamente as perguntas do entrevistador e responder de forma concisa, relevante, sempre tendo em mente a vaga em questão. A maneira como você fala e o tom de voz que utiliza têm um impacto significativo.

Esteja preparado para responder perguntas que incomodam

Responda as perguntas citando exemplos específicos de suas experiências passadas para ressaltar suas habilidades e demonstrar sua adequação ao cargo. Cuidado com as perguntas delicadas! Todo profissional tem em seu currículo aquela empresa ou cargo que traz experiências ou decisões que você não sabe como expor. Aquele pedido de demissão por causa de um líder tóxico ou aquela empresa que o demitiu sem que ficassem claros os motivos dessa decisão, deixando-o magoado com a situação.

Evite falar do líder ou da empresa. Cite convergência de valores ou restruturação realizada na empresa. Tente se manter em equilíbrio e não fale dos seus sentimentos e mágoas. Leia mais no post sobre o assunto: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colunistas/delania-santos/saiba-como-responder-perguntas-delicadas-numa-entrevista-de-emprego-e-os-erros-a-evitar-1.3348274

Participe ativamente da entrevista

Pergunte sobre os desafios do cargo e sobre os próximos passos do processo seletivo. Muitos candidatos ficam intimidados na hora da entrevista e perdem a oportunidade de fazer perguntas que ajudam, também, na sua tomada de decisão. Como o recrutador fala da empresa contratante e aborda as principais responsabilidades da vaga diz muito sobre a cultura da organização e seu nível de profissionalismo.

Seja grato pela oportunidade e finalize a entrevista com um toque profissional

Expresse gratidão pela oportunidade e pelo tempo concedido. Reitere seu entusiasmo em relação à possibilidade de fazer parte da equipe. Após a entrevista, envie um e-mail de agradecimento ao entrevistador.

Como lidar com recrutadores menos preparados?

É comum ouvir profissionais reclamando de alguns processos seletivos. Remarcação constante das entrevistas, falta de retorno, informações incompletas e que mudam durante o processo. Nestas situações, é importante manter a calma e, principalmente, o profissionalismo.

Seja paciente e compreensivo

Recrutadores são pessoas, podem falhar e enfrentar dificuldades e pressões. Mantenha uma atitude empática e gentil. Evite julgar precipitadamente e comentar ou tecer comentários com outros candidatos.

Seja proativo

Se o entrevistador não estiver conduzindo a entrevista de forma eficaz, faça perguntas sobre a empresa ou cargo, para que você consiga fornecer informações importantes sobre sua experiência.

Seja flexível

Esteja disposto a se adaptar à situação. Desligue o botão da “crítica”! Se for possível, lidere a conversa, envolva o entrevistador e forneça informações adicionais para garantir que a sua apresentação tenha sido completa.

Continue procurando

Se após a entrevista, você sentir que a empresa não está alinhada com as suas expectativas e padrões profissionais, continue procurando. Não se sinta obrigado a prosseguir com um processo que não atende aos seus objetivos de carreira.

A capacidade de se destacar em entrevistas por vídeo é uma habilidade valiosa e, ao seguir essas dicas, você estará no caminho certo para deixar uma boa impressão e conquistar o seu espaço no mercado de trabalho.

