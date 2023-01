Saúde mental e felicidade: você está no rumo certo?

Estamos no janeiro branco, campanha brasileira iniciada em 2014 para enfatizar a importância da saúde mental para a vida do indivíduo. O que não sabíamos é que a saúde mental está diretamente ligada ao desempenho e, consequentemente, ao crescimento da organização e da carreira de qualquer profissional. Você está no rumo certo?

A campanha Janeiro Branco, em 2023, tem como tema “A Vida pede Equilíbrio”. A ideia é combater doenças decorrentes do estresse, incluindo depressão, ansiedade e pânico, que são transtornos mentais comuns na contemporaneidade.

A saúde mental é a base para nos sentirmos mais felizes e quando cuidamos da nossa saúde mental e bem-estar, somos mais felizes. Pessoas felizes são mais saudáveis e consequentemente mais produtivas.

Empresas que cuidam da saúde mental e bem-estar dos seus funcionários têm melhor reputação e são alvo de profissionais qualificados.

Entendendo o cenário

O Google, em 2015, já havia identificado no, Projeto Aristóteles, que o segredo das equipes de alta performance é a segurança psicológica. Corroborando com a pesquisa, a AmBev criou uma Diretoria de Saúde Mental em junho de 2020, ao perceber a importância da gestão de pessoas para a alavancagem da inovação.

A companhia acredita que as pessoas precisam de um espaço seguro para testarem ideias novas e terem liberdade para errar. Seguindo os passos de Google, Airbnb e Amazon, a Heineken, segunda maior cervejaria do país, está apostando no conceito de felicidade como estratégia do negócio.

Em julho de 2022, utilizou o conceito criado pela Woohoo Partnership. A empresa dinamarquesa desenvolveu uma metodologia para promover a felicidade dos colaboradores em 2003, com o objetivo de impactar positivamente os negócios e foi responsável pela criação do cargo chief happiness officer (CHO), profissional responsável pela elaboração de estratégias que impulsionem a felicidade nos times.

A pesquisa Global Happiness 2022, realizada pela empresa francesa Ipsos em 30 países, constatou que o índice de felicidade das pessoas diminuiu em todo o planeta. No que se refere aos brasileiros, o índice caiu 18 pontos percentuais, desde a última pesquisa realizada em 2013, visto que 81% se consideravam “muito” felizes.

Agora, o percentual é de 63%. Ao serem questionados sobre o que faz eles se sentirem felizes, no Brasil, 90% das pessoas responderam que é pela “saúde física e bem-estar” e 89% pela “saúde mental e bem-estar” ou pelas “minhas condições de vida”.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental, como ansiedade e depressão.

Nos ambientes corporativos, diversos fatores podem afetar a saúde mental dos colaboradores. São eles: competitividade excessiva; altas exigências; falta de organização e flexibilidade; assédio moral; falta de apoio dos superiores ou dos colegas; pressão emocional; excesso de trabalho; ameaças de demissão; acúmulo de funções etc.

A preocupação com a saúde mental e a felicidade ganhou muita notoriedade, especialmente durante o período pandêmico que vivemos. As pessoas iniciaram um debate mais aberto e menos preconceituoso sobre os temas. Como está a nossa saúde mental? Você está cultivando hábitos que favoreçam o seu bem-estar físico e mental?

Grandes empresas estão implementando inciativas que visam ouvir seus funcionários para promover um ambiente corporativo mais saudável e feliz. O que pode ser confundido com pesquisa de clima, vai muito além!

A Heineken, por exemplo, iniciou esse trabalho durante a pandemia, quando criou o programa Heineken Cuida, com foco na saúde mental do funcionário. Como a sua empresa está tratando esse assunto?

Dicas para cuidar da saúde mental e ser mais feliz

Para você, que está sentindo que a sua saúde mental não está em dia, seguem algumas dicas para iniciar uma jornada rumo a novos hábitos:

1. Ame-se, na prática!

Reconheça suas qualidades, procure se sentir bem na sua própria pele e tenha compaixão consigo mesmo. Críticas são comuns e aparecem quando menos esperamos. Priorize-se e escolha quem merece ser ouvido por você.

2. Cuide da sua mente, corpo e espírito

Procure ajuda profissional, medite, mantenha uma alimentação saudável e uma rotina saudável.

Lembre-se:

- Não espere chegar ao limite para fazer terapia;

- Uma dieta equilibrada fornece nutrientes essenciais ao bem-estar;

- Dormir bem regenera o organismo e deixa a imunidade em dia;

- Praticar exercícios físicos regularmente melhora a circulação sanguínea e o sistema cardiovascular. Hormônios que trazem a sensação de prazer e bem-estar são liberados durante os exercícios.

3. No trabalho

Faça pequenas pausas de até 5min para reduzir a pressão, aumentar a produtividade e melhorar o foco. Essa prática libera a mente para focar mais na próxima atividade. Tome um café, água ou alongue-se. Leia mais sobre a técnica Pomodoro;

Alinhe as expectativas com o seu gestor. Resultados esperados, nível de dedicação, metodologia pela qual você terá o seu trabalho avaliado, entre outros, ajudam a reduzir a pressão no ambiente de trabalho. Afinal, o que é combinado pode ser administrado!

Dicas para que a empresa crie um ambiente mais saudável e feliz

A primeira ação está relacionada à equipe de gestores. O líder-gestor tem papel determinante para garantir a criação de um ambiente corporativo saudável psicologicamente e feliz! É importante reavaliar as práticas de gestão e, além disso, a empresa pode:

1. Promover continuamente rodas de conversa, workshops ou palestras que desmitifiquem o tema saúde mental.

2. Criar programas de incentivo a práticas saudáveis, tais como: meditação, exercícios físicos, alimentação saudável e uso de pausas.

3. Considerar investir em assistência médica para seus colaboradores.

4. Disponibilizar atendimento psicológico.

5. Promover momentos de diálogo e descontração.

6. Criar mecanismos formais pelos quais os funcionários se sintam seguros para relatar qualquer assédio ou discriminação.

Importante: se a empresa não tem, em sua cultura organizacional, princípios alinhados ao cuidado com a saúde mental, fazem-se necessários uma reavaliação e um realinhamento da cultura. Leva tempo, mas é possível.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

