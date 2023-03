Saiba como responder perguntas delicadas numa entrevista de emprego e os erros a evitar

Todo nós temos uma pergunta difícil de responder em processos seletivos. Perguntas tais como: por que você ficou tanto tempo fora do mercado de trabalho? Ou por que saiu da empresa X? Ou por que mudou de área de atuação? São perguntas que, dependendo do teor real das respostas, deixam o candidato desconfortável. Vamos discutir sobre isso?

É comum ficar nervoso durante uma entrevista de emprego. A melhor maneira de minimizar o nervosismo é se preparar com o máximo de antecedência. Você tem domínio sobre o seu currículo e os processos de transição que viveu. Sendo assim, é mais fácil pensar sobre cada momento e analisar as respostas tendo como ponto de partida a visão do recrutador.

A entrevista é um momento em que o recrutador deseja: saber se o candidato está preparado para a vaga; se aprofundar nas informações do currículo; analisar FIT Cultural (alinhamento com a cultura); e avaliar até que ponto o entrevistado está disposto a investir naquela oportunidade.

Embora não seja visto dessa forma, esse momento é para que o candidato também avalie a empresa da qual pode fazer parte. Perguntar e se aprofundar sobre as expectativas do contratante é de suma importância.

Quais são os piores erros cometidos em entrevistas de emprego

1. Mentir!

Por mais delicada que seja a pergunta, seja sincero. Se não entender a pergunta, peça para que o recrutador esclareça mais o que deseja saber.

2. Não conectar as respostas ao job description

Antes de participar da entrevista, pesquise quais são os requisitos exigidos para a vaga e identifique como os seus principais talentos podem contribuir para o atendimento das expectativas da empresa. Sabe aquela pergunta: quais são seus pontos fortes? Se ela for feita, fale sobre os talentos certos.

3. Não pesquisar a empresa contratante

Pesquise a empresa contratante, antes da entrevista. Visite site, Instagram, Linkedin e as matérias/notícias da empresa, publicadas em jornais ou blogs. Estude sobre o segmento em que ela atua, seu fundador, cultura organizacional e, principalmente, pense sobre como você pode contribuir.

4. Falar mal dos empregos/empregadores anteriores

Sua atitude na entrevista demonstrará o que você será na empresa contratante, caso passe no processo seletivo. É possível que você não tenha tido uma experiência muito boa no emprego anterior, mas evite falar mal dos antigos empregadores.

Algumas perguntas que são comuns na entrevista e como respondê-las

1. Por que você saiu da empresa X ou por que você quer se desligar da empresa atual?

O foco principal dessa pergunta é investigar se suas transições foram tranquilas ou se você já passou por conflitos envolvendo seus valores. Se você deseja sair da empresa atual ou pediu demissão no último emprego, elenque os motivos que o levaram a essa decisão e, preferencialmente, correlacione-os aos seus valores e aos seus objetivos profissionais. Evite personalizar os seus motivos citando o nome do empregador ou descrevendo as situações vividas.

2. Por que devemos contratar você?

Crie uma linha cronológica sobre a sua trajetória profissional e, com base no conhecimento da empresa contratante e no job description, mencione o que você deseja para o presente e para futuro.

3. Você já recebeu um feedback negativo sobre o seu trabalho? Como foi?

Se isso já aconteceu com você, fale sobre a situação com maturidade. Fale sobre os aprendizados obtidos com a situação. Evite se comportar como se fosse uma pessoa injustiçada. A maneira como lidou com a situação diz muito sobre você.

4. Quais foram os resultados mais significados que você conquistou? O que fez para alcançá-los?

Essa pergunta é estratégica! Ela investiga como você atua para conquistar os resultados almejados; qual a sua percepção de resultado; e ainda quais são as estratégias mais utilizadas. Descreva objetivamente os seus resultados, cite exemplos e, de preferência, apresente evidências tangíveis, tais como percentuais de redução ou comparativos de faturamento etc.

5. Quais são suas expectativas em relação a esta vaga?

Exponha suas expectativas mantendo os pés no chão. Evite demonstrar muita ansiedade para que as coisas caminhem rapidamente ou citar uma lista interminável de “exigências” para que o seu trabalho flua. Fale sobre o que você espera entregar para a organização por meio do seu trabalho.

6. Qual sua pretensão salarial?

Faça uma pesquisa para saber a faixa salarial do cargo pretendido, seja realista ao mencionar o que deseja e demonstre abertura para negociações. Tratamos disto em outra oportunidade.

Muitas outras perguntas podem ser feitas durante a entrevista. O importante é ter disposição para se preparar, manter uma atitude ética e avaliar, também, o quanto está disposto a entregar para a contratante o melhor que você tem.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil