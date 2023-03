Confira 4 dicas para alavancar sua carreira profissional

Muitos profissionais pensam em transição de carreira, por acreditarem que mudar o foco farão as coisas caminharem. Isso é um erro! Muitas carreiras ficam estagnadas porque os sinais do mercado de trabalho são ignorados. O que você pode fazer para romper com esse marasmo?

O mercado de trabalho não é mais o mesmo e as empresas também não. Com o cenário pandêmico, as relações de trabalho mudaram e o perfil do profissional mais desejado pelas organizações, também! Se você está no piloto automático na sua carreira, acorde!

Sinais de estagnação na carreira

Sentir que a carreira está estagnada é bastante incômodo em qualquer etapa da vida profissional, especialmente quando já temos uma jornada de muitos anos na mesma empresa ou ocupando o mesmo cargo. Acomodarmos com o que fazemos e focarmos somente na sensação de segurança com o salário no final do mês, pode nos deixar na zona de conforto, nos impedindo de tentar algo novo, de arriscar em um projeto inovador ou, até mesmo, de olhar outras oportunidades no mercado de trabalho. Mas como identificar os sinais de estagnação na carreira? Observando os sinais da empresa e/ou do mercado. Se você...

...tem medo do novo;

...não se sente desafiado em suas atividades profissionais;

...não busca novos conhecimentos e/ou desenvolve novas competências;

...raramente se envolve em novos projetos ou é chamado(a) para contribuir;

...não tem suas opiniões levadas em conta pelo time ou pelos superiores;

...não recebe uma promoção ou aumento de salário há muitos anos;

...se sente entediado(a) no trabalho ou foge de maiores compromissos;

...está sem perspectivas de crescimento na empresa atual;

...com certeza, está com a carreira parada e agora o melhor é refletir sobre os porquês.

Quando estamos fora do mercado de trabalho, outros sinais reforçam a estagnação, especialmente quando participamos, sem sucesso, de vários processos seletivos. A primeira pergunta que vem à mente é: por que não estou conseguindo um emprego? A resposta é simples, se você...

...saiu dos seus últimos empregos de maneira inadequada;

...não investiu no seu desenvolvimento profissional;

...não conseguiu gerar resultados consistentes por onde passou;

...não estiver disposto a recuar um passo para avançar depois;

...não souber o que realmente deseja profissionalmente.

Com quantos tópicos você se identificou? Em qualquer um dos cenários acima, é importante fazer algumas reflexões que são imprescindíveis para a alavancagem de sua carreira. Você precisa...

...entender por que a carreira estagnou ou por que não está conseguindo se recolocar no mercado de trabalho;

...repensar se está no lugar certo ou em qual lugar deseja estar;

...analisar o que quer para a sua carreira, afinal, nem tudo depende da empresa;

...refletir se está realmente disposto(a) a pagar o “preço” para alavancar a carreira.

Passos para alavancar a carreira

Se você está disposto(a) a sair da sua zona de conforto para alavancar a sua carreira, dê uma olhada nas dicas elencadas abaixo:

Reconheça o estado atual da sua carreira e os erros cometidos ao longo do caminho. Esse é o primeiro passo para começar a agir de maneira consciente. Lembre-se: você não pode atribuir aos outros a responsabilidade pelo seu sucesso. Defina seus objetivos de carreira. Isso lhe dará a direção dos próximos passos, seja para evidenciar mais o seu trabalho na sua empresa ou mudar a sua estratégia de recolocação. Analise as demandas do mercado para a sua área de atuação, o cenário da empresa e peça um feedback ao seu gestor. Com base nessas informações, invista na sua qualificação profissional, buscando novos conhecimentos e desenvolvendo novas habilidades comportamentais. Mantenha-se em movimento, a velocidade não importa. Divida os seus objetivos em pequenas metas e comemore cada conquista. Desistir não deve ser uma opção!

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

