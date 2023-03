Sou mulher, com muito orgulho! E você, o que pensa sobre isso?

Sou Delania Santos, 49 anos, casada, dois filhos, duas enteadas, dois dogs e um gato rsrs. Tenho orgulho de ser mulher e de lidar com os vários desafios que enfrento todos os dias. Da TPM à tomada de decisões importantes no trabalho, a mulher consegue lidar com diversas situações e interpretar vários papéis ao mesmo tempo. A questão é: como ela lida consigo mesma e com as suas demandas?

Este post não visa falar sobre a história da mulher no Brasil ou sobre os seus avanços no mercado de trabalho, mas trazer à tona os sentimentos mais secretos que temos todos os dias. São muitos, não é? Criei bem meus filhos? O que preciso fazer/ser para mostrar que sou competente no trabalho? Como lidar com gestores machistas? O que eu faço para me manter atraente para a pessoa que eu amo? Por que não consigo fazer mais?

Reflexões, angústias, cobranças, muito mais nossas que dos outros!

Nós nos cobramos muito e, o pior, queremos perfeição em todas as áreas de nossa vida. Não importa o preço a pagar, queremos doar o máximo que pudermos. Até aí nada de errado! O problema é que muitas vezes esquecemos de ouvir a nossa voz interior e dar vazão a ela. Todas nós temos demandas que resistimos em atender.

Ter um tempo sem fazer absolutamente nada para ninguém; sentirmos prazer em deixar que o outro cuide de nós ou até nos permitir escolher o local onde a família almoçará no domingo. Pequenas coisas que nos dariam uma enorme satisfação, mas que ao fazermos nos traz culpa e julgamento.

Naturalmente empoderada

Há muito tempo, lemos sobre o empoderamento das mulheres. Confesso que nunca me identifiquei, visto que acho que algumas coisas deveriam ser iguais e possíveis naturalmente. Naturalmente a mulher pode, sim, ser competente para ocupar cargos de liderança e ganhar um salário compatível com suas entregas e com seus talentos; naturalmente a mulher pode sair na rua, vestida como quiser e não ter que explicar porque outra pessoa a agrediu por ter "entendido errado"; naturalmente ela pode construir uma carreira de sucesso e não querer ser dona de casa; naturalmente ela pode sonhar em ser dona de casa e ser valorizada por isso; etc.

São tantos naturalmente... fiquei reflexiva! Sabemos e aceitamos isso?

Temos que nos conectar com a nossa verdade para que possamos sentir orgulho de sermos mulheres. Não somos coitadinhas! Temos um mar de oportunidades em casa, no trabalho, nas relações sociais e amorosas, na família; temos o espaço que quisermos ter. O verdadeiro empoderamento parte do conceito que temos de nós mesmas e do quanto acreditamos que podemos avançar.

Que o mês de março seja composto por doze meses vezes mil e que tenhamos a coragem de ouvir o que nossa alma clama, para que, com paixão, possamos doar também para nós mesmas.

Mais um mês de março (para os antigos romanos, o mês dedicado a Marte, o deus da guerra). Aproveito para declarar o quanto me sinto honrada por ser mulher e por ser guerreira, inclusive por enfrentar com altivez e orgulho as minhas batalhas interiores. Parabéns para nós!

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

