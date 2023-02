Como negociar seu salário em um processo seletivo

É muito comum ficarmos em dúvida sobre qual o melhor momento para negociar o salário durante um processo seletivo. Esse momento, também, é uma etapa importante mesmo que estejamos ansiosos pela nova oportunidade. Aceitar um salário que está muito abaixo do nosso teto mínimo vai gerar sérios problemas no futuro.

Processos seletivos têm modelos diferentes de acordo com a função e a cultura da empresa contratante. Você encontrará processos compostos de testes e entrevistas até aqueles que envolvem o uso de dinâmicas, provas de conhecimento técnico, entrevistas com dois níveis hierárquicos ou mais e até assessments de avaliação comportamental. Sem dúvidas, a etapa mais estressante para muitos candidatos é a negociação salarial.

Você já negociou o seu salário em algum momento da sua carreira? Muitos profissionais, não! Mais aterrorizante do que realmente é, a negociação do salário pode ser menos assustadora quando há preparação, argumentos bem alinhados com o mercado e inteligência emocional.

Reforçando a existência de um tabu em torno da negociação salarial, Salary realizou uma pesquisa a qual revela que apenas 37% das pessoas sempre negociam os seus salários; 18% dos profissionais nunca o fazem; e 44% dos entrevistados afirmam nunca terem tocado no assunto, mesmo durante as avaliações de desempenho.

Esta pesquisa traz uma reflexão interessante! Por que as pessoas se sentem desconfortáveis em fazer isso?

Geralmente, os candidatos sentem desconforto ao abordar isso com o RH; e/ou medo da negativa; e/ou receio de parecer muito agressivo e invasivo com esta abordagem. O importante saber é que quando sabemos negociar, podemos, sim, conseguir o salário que almejamos. Se a empresa tem um ambiente maduro e o recrutador está alinhado com as novas práticas de atração e seleção, certamente, a situação transcorrerá de uma maneira tranquila e profissional.

Se é possível negociar, qual é o melhor momento de negociar o salário que você almeja durante um processo seletivo? Com certeza, quando o recrutador começa a discutir sobre a proposta de trabalho. É muito preliminar abordar esse tema no início da seleção, visto que é impossível ter dado tempo de mostrar todo o seu potencial e o que você pode entregar para a empresa.

Quais são os erros mais frequentes na negociação do salário:

1. Aceitar a primeira proposta de emprego sem negociar

Sabemos que quando a necessidade chega, pensar muito é complicado, mas aceitar qualquer proposta sem negociar pode gerar sérios problemas financeiros e profissionais. Com o tempo, o profissional sentirá necessidade de negociar um salário que realmente supra o seu custo de vida e quando esse momento chegar, com ele, vários problemas surgirão. Além disso, o empregador poderá sentir-se enganado, visto que o profissional aceitou a proposta sem questionar, e isso comprometerá a relação de confiança.

2. Não pesquisar a faixa salarial da vaga em questão no mercado

Seria incrível propor ganhar o salário dos sonhos e ser atendido. Mas a realidade é bem diferente. Negociar seu salário em um processo seletivo requer informação e coerência. Muitos candidatos avançam no processo, mas, na hora de propor sua pretensão salarial, tiram os pés no chão e colocam em “cheque” a contratação. Os recrutadores não são resistentes a negociar salários, são resistentes a propostas que estão totalmente fora da realidade de mercado.

3. Perguntar sobre o salário no primeiro contato

Na medida em que você avança no processo seletivo, as conversas começam a ser mais específicas, e é nesse momento em que você deve negociar. Aguarde a apresentação dos desafios do cargo, ouça com atenção as expectativas do contratante e quando o recrutador perguntar qual a sua pretensão, se você sentir abertura, responda com outra pergunta: o quanto vocês planejam investir nessa posição?

4. Dizer um valor fechado quando for questionado sobre a pretensão salarial

Valores fechados inibem a fluidez da conversa. Dependendo do tom utilizado, pode passar a impressão de que está fechado para negociações que sejam diferentes da sua expectativa. Pergunte sobre os benefícios, sobre a estrutura de cargos da empresa e, por último, ofereça uma margem entre o mínimo aceitável e o que você julga que seria um salário ideal.

5. Negociar salário depois que aceitou a vaga, sem considerar seu custo de vida e seus objetivos pessoais e profissionais

Quando passamos por vários processos seletivos sem sucesso, ficamos ansiosos. Esse sentimento de frustração pode nos fazer trocar os pés pelas mãos. Calma! Você pode até aceitar sem negociar, mas nunca aceite um salário que não supra o seu custo de vida.

Como obter sucesso na negociação do seu salário:

1. Faça uma pesquisa sobre a faixa salarial que o mercado paga para a posição almejada. Utilize ferramentas/plataformas, tais como o Guia Salarial da Robert Half; Glassdoor; Vagas; Salário, entre outras. Converse com outros profissionais que ocupem posição semelhante.

2. Pesquise a empresa para a qual está se candidatando e leve em consideração o tamanho da empresa e o setor de atuação. Isso o ajudará a refletir melhor sobre as possiblidades salariais.

3. Defina qual o seu salário ideal, mas seja “pé no chão” - avalie o seu custo de vida e defina o valor que supre suas necessidades e possibilitará o alcance dos seus objetivos pessoais e profissionais, tais como cursos, hobbies etc.

4. Prepare-se para negociar! Por que você deveria ganhar mais do que eles estão oferecendo? Com base nas informações sobre a empresa, analise como suas habilidades especiais podem ser competitivas. Importante: considere benefícios, cultura organizacional etc.

5. Inicie a conversa elogiando os aspectos positivos da vaga, diga que ficou empolgado com a empresa, exponha a média pesquisada no mercado e a margem da sua pretensão salarial. Pergunte ao recrutador: “por favor, é possível verificar o que podemos fazer para chegar nesses valores?”

Lembre-se: a “negativa” faz parte do jogo! Um profissional qualificado sempre estará apto para negociar suas pretensões.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

