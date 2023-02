Bastidores da liderança: o que fazer quando não me identifico mais com a cultura da empresa

Seus valores convergem com a cultura organizacional da sua empresa? Não?! Você deve refletir sobre os porquês que sustentam a sua conclusão e ter cautela para tomar uma decisão. Vamos refletir?

Nos processos de atração e de seleção, as empresas buscam avaliar o Fit Cultural, que é o nível de alinhamento que um profissional tem com os valores e com a missão da organização, além das suas hard e soft skills. O nível do fit cultural é importante para que o colaborador tenha mais probabilidade de desenvolver o senso de dono e atuar na organização com motivação e engajamento, conseguindo refletir as crenças e os comportamentos da empresa, de modo a adaptar-se sem dificuldade.

O que precisamos entender é que o fit cultural pode estar “OK” no início da relação de trabalho, mas desgastar-se ao longo do tempo. Constantemente ouço de líderes e liderados a afirmação de que não se identificam mais com a cultura organizacional. Como é possível?

Algumas empresas implementam mudanças e tomam decisões que afetam o DNA da cultura, e quando isso acontece afeta todas as camadas hierárquicas da empresa, comprometendo a identificação das pessoas com os valores “defendidos” até aquele momento.

Quando os colaboradores percebem atitudes divergentes dos seus líderes, ficam confusos e se desconectam aos poucos dos objetivos da organização. Quando este alinhamento é comprometido, torna-se impossível manter o senso de lealdade e o sentimento de pertencimento, e é comum que as pessoas procurem estes elementos em outro lugar.

Há ainda aqueles que, ao entrarem na organização, se encantam com a cultura, mas, com o tempo, percebem que alguns valores são levados ao extremo e ferem outros valores fundamentais, gerando o mesmo tipo de desalinhamento. Quando esta desconexão afeta os líderes da empresa, este cenário fica ainda pior, visto que são eles o elo entre a cultura e os colaboradores.

Então, se você está sentindo que não se identifica mais com a cultura da empresa, deve se perguntar o que aconteceu de fato. É algo pontual ou realmente o que está acontecendo fere seus valores e princípios? Em qualquer uma das alternativas, é importante refletir sobre as dicas elencadas abaixo:

Se sou líder e não me identifico mais com a cultura da empresa, devo...

1. ...refletir sobre o que me fez concluir que não me identifico mais com a cultura

É muito difícil encontrar um profissional que esteja 100% alinhado com os valores da organização. Sempre haverá um ou outro acontecimento com o qual não concordaremos e que, por um instante, afetará o nosso nível de energia no cargo o qual ocupamos, mas alguns elementos são negociáveis e outros não. Algumas decisões podem ser enfrentadas e superadas com um certo nível de adaptabilidade e, neste caso, vale a pena ainda apostar na empresa. Outras ferem tão decisivamente nossos valores que o ambiente se torna insuportável e o melhor é sair da melhor maneira possível.

Em qual situação você se encontra?

2. ...refletir se a cultura ainda me quer

Às vezes, a cultura organizacional, na persona do seu gestor, envia mensagens que mostram que você está, de alguma forma, fora do alinhamento cultural. Deixar de fornecer feedbacks, excluir de reuniões e/ou de canais de comunicação, contratar novos gestores para reestruturar a área do líder sem incluí-lo nesse processo, entre outras.

Neste caso, é importante analisar quando essas mensagens começaram e o que as motivou. Identificar as responsabilidades de todas as partes envolvidas.

Qual a sua participação nesse cenário?

3. ...resguardar a equipe

É importante manter a equipe engajada e produtiva. Não compartilhe seus sentimentos e conclusões com os liderados, isso pode gerar um clima de tensão e incerteza, podendo prejudicar a saúde mental de todos.

Ser líder requer alguns sacrifícios, e um deles é decidir sozinho. Principalmente quando isso diz respeito a sua posição na empresa. Não cometa o erro de dividir essa questão com aquele liderado que você tem mais afinidade. A informação sempre vaza, porque aquele liderado tem alguém mais próximo e, assim, sucessivamente.

4. ...ter um plano B

Toda transição demanda planejamento. Muitas vezes não estamos preparados financeiramente e devidamente qualificados para mudarmos o status quo. Ao decidir sair da empresa, analise como está a sua vida, caso contrário, você acumulará vários outros problemas.

Caso não esteja preparado para sair da empresa, busque na cultura algum ponto de convergência e se esforce para entrar no barco novamente, seja profissional. Nossas escolham trazem com elas grandes responsabilidades e devemos assumi-las.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

