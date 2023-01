Como ser bem-sucedido em processos seletivos? Veja dicas

Se você está fora do mercado de trabalho, é comum ficar ansioso para participar de um processo seletivo. Ter uma oportunidade! Ser convidado é apenas a ponta do iceberg, mas aproveitar bem esse momento também é de suma importância para que a oportunidade não escape de seus dedos. Neste post, seguem algumas dicas para que você seja bem-sucedido e tenha mais chances entrar no jogo e passar de fase. Vamos entender?

Antes do processo...

Processos seletivos, normalmente, são compostos por várias etapas. Alguns utilizam plataformas online, como a Gupy, por exemplo. Entender como utilizar este tipo de tecnologia é o primeiro passo para estar à frente nos processos seletivos.

Ao procurar vagas em qualquer uma delas, verifique com cuidado as informações do anúncio da vaga para que sua candidatura seja coerente com o que você realmente deseja. Com certeza, você avançará com mais facilidade nas fases do processo e terá mais segurança na hora da entrevista.

Manter o seu currículo e o Linkedin atualizados é imprescindível. Em cada experiência profissional, elenque suas atribuições, mas enfatize, também, os resultados que você conquistou. Inclua referências relevantes sobre o seu trabalho e, além disso, cuidado com os erros de ortografia e de gramática. Você pode analisar o seu currículo em um corretor ortográfico e gramatical gratuito.

Evite se candidatar em vários processos seletivos sem avaliar se realmente está disposto a assumir os desafios anunciados e se a vaga está alinhada com a sua experiência e a sua qualificação.

Durante o processo...

Se você foi convidado para participar de entrevista, fique atento às dicas elencadas abaixo. Elas o apoiarão para que você passe para a próxima fase:

1. Pesquise sobre a empresa contratante

Um recrutador reconhece um candidato que pesquisou sobre a empresa. Isso demonstra interesse pela vaga e uma postura proativa. Além disso, conhecer a empresa contratante o ajudará a conectar sua experiência ao nicho de mercado em que a contratante atua.

Visite as redes sociais da organização, site, e, se possível, converse com colegas que trabalharam ou trabalham no local. Estude segmento de atuação, produtos ou serviços que a empresa oferece e quais são os seus principais programas.

2. Analise o seu currículo e veja como a sua experiência pode agregar valor ao negócio da contratante

Se você tem experiência como consultor de vendas de serviços e a contratante foca a venda de produtos, analise os pontos comuns entre as duas funções e exponha como você pode agregar valor à empresa. Isso valorizará os seus pontos fortes. Em contrapartida, seja humilde para se mostrar aberto a desenvolver novas habilidades.

3. Ouça com atenção

Ouça a pergunta do entrevistador com atenção plena para não correr o risco de responder algo totalmente diferente. Não deixe o nervosismo tomar conta. Respire fundo e se concentre.

4. Saiba vender a sua imagem profissional, mas cuidado com a arrogância

Apresente quem você realmente é para o entrevistador e explique porque é a melhor opção para a vaga. Antes de participar da entrevista, prepare uma apresentação curta, que reúna os seus pontos fortes, as suas conquistas, os seus objetivos profissionais, e treine. Demonstrar segurança ao falar de si atrai a atenção.

Evite desconsiderar a contribuição dos outros na sua trajetória profissional. Ninguém evolui sozinho e reconhecer quem fez parte de sua evolução demonstra humildade.

5. Evite falar mal de antigos gestores e empregadores

É comum ser indagado sobre os motivos de transição entre empresas. Nesse caso, evite demonstrar rancor ou falar mal da empresa na qual trabalhou.

Se a empresa o demitiu, é mais fácil responder. Você pode dizer que foi devido a uma reestruturação, por exemplo. Mas se você pediu demissão, e o motivo envolve questões delicadas, tais como: assédio moral, incompatibilidade com o líder, desconexão com a empresa, entre outras, seja sincero sem ser antiético. Elenque os motivos que o levaram a essa decisão e, preferencialmente, correlacione-os aos seus valores e aos seus objetivos profissionais.

6. Faça perguntas inteligentes

Demonstre interesse pela empresa e pela vaga à qual está concorrendo, mas cuidado com as perguntas inconvenientes, tais como detalhes da remuneração e dos benefícios. Se o anúncio da vaga não deixou claras essas informações, e o empregador tiver dúvidas quanto a sua pretensão salarial, certamente fará essa pergunta ao final da entrevista.

Sinta o ritmo da conversa para perceber o momento certo de fazer seus questionamentos. Pergunte sobre o momento da empresa, as expectativas do empregador ou sobre as próximas etapas da seleção.

7. Esteja disposto a dar um passo atrás para avançar depois

Quando o profissional atuou nos seus últimos empregos, em cargos de gestão ou de assessoria, é comum o apego a essa posição e a não aceitação em cargos de nível hierárquico menor.

Nestes casos, o profissional deve se questionar se não é o caso de dar um passo para trás para depois avançar, quando estiver dentro da organização. Principalmente nos casos em que o candidato não tem reserva financeira, escolher demais pode prejudicar a estabilidade da família e a sua saúde mental.

8. Tenha foco na hora das dinâmicas e dos testes

Não deixe a ansiedade e o nervosismo atrapalharem a sua concentração na hora de fazer os testes e/ou participar das dinâmicas. Preste atenção às orientações do recrutador para que seu desempenho seja satisfatório. Evite distrações, principalmente nas as redes sociais.

Após o processo...

9. Seja grato pela oportunidade

Independentemente do resultado do processo, seja grato. Se foi aprovado, demonstre gratidão e se informe sobre os próximos passos. Se não foi dessa vez, agradeça a oportunidade e se coloque à disposição. Essa postura pode abrir portas em outras seleções.

10. Aprenda com o processo

Se você não foi aprovado, aproveite o momento para aprender e se qualificar melhor para o próximo momento. Analise o aconteceu em cada etapa, faça uma autocrítica e defina ações de melhoria. Reflexão: o que preciso melhorar/desenvolver para estar mais próximo do que desejo profissionalmente?

