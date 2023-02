Você é um líder ESG? Veja quais são as competências fundamentais

A sigla ESG ganhou notoriedade no mundo e as empresas estão se adaptando para implementar essa estratégia. O líder é de suma importância para gerar resultados consistentes para o negócio e cumprir as novas demandas organizacionais. Quais são as competências fundamentais para líderes ESG? Você está preparado?

O QUE É ESG?

ESG é uma sigla que vem do inglês (Environmental, Social and Governance). Está relacionada à sustentabilidade e se baseia em três pilares que direcionam as estratégias das organizações com as questões ambientais, sociais e de governança. O termo foi cunhado em 2004 em uma publicação do Pacto Global, em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins. Os critérios ESG estão totalmente relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

E: environmental ou meio ambiente – agenda ligada às práticas corporativas voltadas ao meio ambiente, tais como: gestão de resíduos, uso de fontes de energia renováveis, poluição do ar e da água, diminuição da emissão de carbono, entre outras.

– agenda ligada às práticas corporativas voltadas ao meio ambiente, tais como: gestão de resíduos, uso de fontes de energia renováveis, poluição do ar e da água, diminuição da emissão de carbono, entre outras. S: social – agenda ligada ao relacionamento com os principais stakeholders (colaboradores, clientes, fornecedores e a sociedade em geral): manter um ambiente de trabalho saudável com remuneração justa, investir na diversidade, cuidar do desenvolvimento e da dignidade dos funcionários, colocar o cliente no centro das decisões, conhecer as práticas ambientais e sociais de fornecedores, entre outros.

– agenda ligada ao relacionamento com os principais stakeholders (colaboradores, clientes, fornecedores e a sociedade em geral): manter um ambiente de trabalho saudável com remuneração justa, investir na diversidade, cuidar do desenvolvimento e da dignidade dos funcionários, colocar o cliente no centro das decisões, conhecer as práticas ambientais e sociais de fornecedores, entre outros. G: governance ou governança corporativa – refere-se a como uma empresa é administrada pelos gestores e diretores. Como a empresa está atendendo aos interesses de seus stakeholders com relação à transparência financeira e contábil, relatórios financeiros completos e honestos, remuneração dos acionistas etc.

COMO ESTA AGENDA AFETA O PERFIL DO LÍDER?

Um estudo denominado "Boards: Stepping Up as Stewards of Sustainability" [Conselhos de Administração: um passo adiante como promotores da sustentabilidade], que se baseia em informações do The 2022 Sustainability Board Report [Relatório do Conselho de Sustentabilidade de 2022], revelou que pouco mais de 25% dos diretores e diretoras integravam um comitê pertinente e 45% dos comitês foram avaliados como comprometidos com as questões da ESG. O relatório aponta que os Conselhos de Administração que tiverem coragem, divergência de habilidades e uma mentalidade flexível podem sair na frente.

Nesse sentido, é importante que o líder se desapegue do seu modelo de gestão, reavalie seus valores, compreenda as novas necessidades desse mundo, para que possa atuar em convergência com as novas demandas organizacionais. Lidar com a ESG requer uma visão de curto, médio e longo prazo, que considera as necessidades das gerações atuais e futuras. Conselhos, empresas e líderes devem analisar cenários, tomar decisões ousadas e muitas vezes não experienciadas, mantendo um mindset flexível para responder a situações de mudança.

Além disso, é necessário que haja alinhamento em todos os níveis hierárquicos e que os líderes entendam claramente os níveis de sua autonomia em cada estratégia e/ou projeto para que possa capacitar e engajar suas equipes. Caso contrário, a agenda não sairá do papel.

Quais são as competências fundamentais ao líder ESG?

Algumas competências são importantes para que o líder consiga enfrentar os desafios organizacionais e se mantenha alinhado ao propósito ESG:

Inteligência Emocional – de suma importância para manter mudanças estruturais que mexem com o status quo do líder e da equipe. Flexibilidade e adaptabilidade – as demandas ligadas à ESG podem mudar rapidamente e o líder precisa ser capaz de se adaptar a novas condições e ambientes diferentes. Visão estratégica e sistêmica – ter uma visão ousada, mas entender como isso afeta a organização faz toda a diferença. Esse equilíbrio favorece a adoção de medidas sustentáveis. Empatia e comunicação efetiva – ser sensível às necessidades dos stakeholders e conseguir sustentar um fluxo de comunicação que mantenha todos os interessados envolvidos e engajados. Valorização à diversidade – formar times diversos, de modo a dar oportunidade e equidade a diferentes grupos sociais. Isso amplia os acirramentos colaborativos e a geração de ideias disruptivas. Inovação - estar disposto a inovar não é uma tarefa fácil! O líder precisa estar aberto a novas soluções e a novas formas de executar. Consequentemente, as equipes precisam estar na mesma sintonia para que a sustentabilidade corporativa seja cada vez maior. Desenvolver outros – formar equipes engajadas e maduras se faz necessário para o desafio ESG. É fundamental investir na capacitação constante do time para que a velocidade das mudanças ou os desafios não afetem a efetividade das ações.

E então líder, como você está? Fazendo uma autoavaliação, tendo como base as competências elencadas acima, o que você precisa desenvolver ou aprimorar? O que você fará para que isso aconteça em 2023?

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

