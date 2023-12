Quais serão as competências e certificações mais desejadas em 2024

As skills que terão mais destaque em 2024 são: adaptabilidade, flexibilidade, comunicação, resiliência e relacionamento interpessoal, segundo o Guia Salarial 2024 Robert Half.

Algumas certificações também serão muito procuradas pelas empresas em algumas profissões que estarão em alta no próximo ano. Neste sentido, investir no autodesenvolvimento será a principal estratégia dos profissionais que almejam avançar na carreira e aproveitar as oportunidades que “estarão na mesa”.

Muitos profissionais aproveitam o fim de ano para olhar pelo retrovisor e avaliar avanços e gaps, assim como projetar o futuro para alcançar seus objetivos de carreira. Levando em consideração todas as mudanças que permearam o mercado de trabalho, planejar já não é tão simples. Passamos da hard skills para as mad skills; do trabalho presencial para o híbrido ou totalmente remoto; do foco total na carreira para um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional; temos ainda todas as tendências que afetaram os ambientes organizacionais. As empresas de educação corporativa, assim como faculdades e universidades, estão com um grande desafio nas mãos: reaprender sobre formação e desenvolvimento com foco no futuro do trabalho.

Segundo o guia, os setores de agronegócio, varejo, tecnologia, energia, saúde (incluindo farmacêuticas e operadoras de saúde) e indústria (incluindo mineração e indústria B2B) estarão com as contratações aquecidas. Sobre o reajuste salarial em 2024, 38% das empresas que participaram da pesquisa afirmaram que terão como base a performance dos colaboradores e com relação aos fatores determinantes para um aumento de salário na empresa, 47% levarão em consideração um conhecimento ou especialização diferenciada; 44% performance e entregas constantes e 43% a experiência do profissional. Dando continuidade ao post da semana passada, trago novamente as profissões em alta, abordando as skills e as certificações mais desejadas em cada uma delas.

Competências e certificações que estarão em alta

Engenharia - os engenheiros serão procurados em setores como agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração, energia.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia, flexibilidade, idioma, SGI - Sistema de Gestão Integrada, Inovação, MS-Project, Tech Skills.

Certificações mais exigidas: ferramentas de projetos, ESG, Tecnologia para análise de dados, Lean manufacturing, ERPs.

Profissionais de Finanças e Contabilidade, em setores como saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: Escuta ativa, adaptabilidade, dinamismo, resiliência, relacionamento interpessoal, inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado, estudos financeiros /viabilidade/modelagem.

Certificações mais exigidas: a pesquisa não apresentou certificações.

Jurídico - escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde lideram as contratações.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: resiliência (empresas e escritórios); autogestão (empresas e escritórios); flexibilidade e adaptabilidade (empresas e escritórios); perfil comercial, negocial e/ou empreendedor (escritórios); relacionamento interpessoal (empresas); inglês (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios), gestão de pessoas (empresas e escritórios).

Certificações mais exigidas: Mestrado, Doutorado, Especialização, LLM ou MBA; Certificado de Idioma Avançado/Fluente; Peças, Pareceres ou Cases Jurídicos Relevantes;

Certificados de Tecnologia, Sistemas e Ferramentas Jurídicas; Certificados Contábeis/Financeiros.

Mercado Financeiro - bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity, assets lideram as contratações.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: perfil empreendedor, foco na entrega de resultados, visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, gestão facilitadora.

Certificações mais exigidas: CFP, CFA, ANCORD, CGA, ACAMS/PQO.

Recursos Humanos - segmentos que lideram as contratações: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, infraestrutura.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: relacionamento interpessoal, visão de negócios, adaptabilidade, Hands On, inteligência emocional, idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG, estratégia de remuneração.

Certificações mais exigidas: a pesquisa não apresentou certificações.

Seguros - seguradoras de grandes riscos, operadoras de saúde, resseguradoras, corretoras, insurtechs lideram as contratações.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, comunicação assertiva, adaptabilidade, senso de dono, inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento de produtos digitais de seguros, conhecimento em cyber segurança.

Certificações mais exigidas: MIBA, Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU), Certified Risk Manager (CRM), SUSEP.

Os profissionais de Tecnologia serão requisitados em setores como banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação, destacando funções como consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, comunicação assertiva, adaptabilidade, senso de dono, inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento de produtos digitais de seguros, conhecimento em cyber segurança.

Certificações mais exigidas - Infraestrutura: COBIT, CCPV; Redes: CCNA, CCNP, ITIL, CISCO; Cloud: Azure, AWS, GoogleCloud; Segurança da informação: CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+; Certificações Salesforce.

Em Vendas e Marketing - agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia, energia lideram contratações, buscando especialistas em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM.

Competências (habilidades comportamentais e técnicas) mais demandadas: adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia, flexibilidade, idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios, novos negócios.

Certificações mais exigidas: Power BI, CRM, Google Ads, SEO, Inbound Marketing.

Como se preparar para aproveitar as oportunidades de 2024

Muitos profissionais, principalmente os que possuem muitos anos de jornada, se sentem seguros com relação ao seu status quo e muitas vezes olham as tendências como algo passageiro ou modismo. O primeiro passo para alavancar a carreira em 2024, sem dúvida, é se desapegar do que já aprendeu e assumir que necessita atualizar conhecimentos, habilidades e que trabalhar em rede, hoje, é mais uma tendência a ser considerada.

Se você está pretendendo fazer uma transição de carreira ou se preparar para alavancar resultados em seu cargo atual ou almeja se recolocar no mercado de trabalho, pegue seu computador ou papel e caneta e vamos trabalhar!

Primeiro, leia as tendências da profissão que você deseja ou já atua, crie uma tabela com OITO colunas e as intitule na sequência abaixo:

1ª coluna: competências e certificações - liste as habilidades comportamentais, as técnicas e as certificações exigidas.

Importante: Para avaliar suas habilidades comportamentais, você pode comprar a aplicação de um assessment (avaliação de perfil comportamental), como, por exemplo: DISC, Quantum, Emotional Intelligence, entre outros. Muitas empresas fazem essa aplicação, incluindo uma devolutiva ao profissional. Com esta avaliação, você conseguirá identificar quais pontos precisa desenvolver para estar mais preparado. Caso passe por esta avaliação, inclua os gaps de desenvolvimento identificados nesta coluna.

2ª coluna: cursos/certificações realizados – especifique os cursos que você já fez da determinada habilidade/certificação.

3ª coluna: como estou? – atribua uma nota de 0 a 10 para cada competência e certificação, analisando seu nível de conhecimento ou experiência.

4ª coluna: o que farei? – crie a ação relacionada à habilidade/certificação avaliada. Ex.: curso de Excel avançado; Conversação em inglês etc.

Importante: para desenvolver habilidades comportamentais, potencialize a prática de atividades ligadas a hobbies, tais como: xadrez (estratégia, pensamento lógico-matemático, criatividade); teatro (adaptabilidade, improviso, flexibilidade, concentração, imaginação); entre outros. Não se esqueça de investir na aprendizagem de um segundo idioma. O inglês foi citado várias vezes no guia. Inclua este objetivo!

5ª coluna: como será feito? – que ações precisarão ser realizadas para que o “curso de Excel avançado seja feito?”. Você pesquisará instituições? Solicitará indicação de alguém? Definirá o local e fará a matrícula? Poupará dinheiro primeiro? Observe que para uma meta da 4ª coluna, você pode definir uma ou mais ações.

6ª coluna: onde farei? – indique o local onde você fará o que indicou na 4ª coluna.

7ª coluna: quando farei? – estabeleça data/período de início e de término para cada “o que farei?”

8ª coluna: quanto custará? – informe o valor do investimento em dinheiro, tempo, esforço e/ou preparação.

Quando atendo executivos em processos de replacement (serviço de consultoria realizado para aquelas pessoas que estão sem emprego ou em transição de carreira), é comum solicitar que eles listem ex-colegas de trabalho; ex-líderes; ou profissionais de sua rede de contato profissional para informar que está à disposição do mercado.

Levando em consideração os atendimentos realizados de fevereiro a junho de 2023, dois a cada cinco profissionais conseguiram indicações de oportunidades de trabalho e avançaram no processo seletivo. Inclua no seu planejamento ações que envolvam o fortalecimento do seu networking profissional. Participe de palestras, workshops e grupos que tenham afinidade com os seus objetivos de carreira. Trabalhar em rede e fortalecer parcerias profissionais é de suma importância.

Lembre-se: o perfeito é o feito! Inicie o seu plano de desenvolvimento já!

