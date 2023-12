O que esperar do mercado de trabalho em 2024?

Segundo o Guia Salarial 2024 da Robert Half, 55% das empresas brasileiras estão mais confiantes para o ano que se aproxima e 54% planejam abrir novas vagas de trabalho. O otimismo é impulsionado por diversos fatores, como a perspectiva de aumento da demanda por produtos/serviços, melhora da situação econômica, oportunidades de expansão dos negócios, aumento do orçamento/recursos financeiros e adoção de novas tecnologias. O que fazer para estar preparado?

Para aqueles que estão fora do mercado de trabalho e lamentam o congelamento de contratações nesse período do ano, boas notícias: 38% das empresas ouvidas pelo Guia pretendem preencher as posições abertas e apenas 2% preveem cortes. Profissionais contratados por tempo determinado também podem ficar otimistas com 2024, já que 47% das organizações planejam expandir novos postos para esta categoria, 40% pretendem preencher vagas abertas e somente 3% farão cortes.

O modelo híbrido de trabalho continuará sendo um desafio, com empresas buscando o retorno integral ao presencial e profissionais valorizando a flexibilidade, o que representa um dos principais motivos para a recusa de oportunidades de emprego. Enquanto isso, as tendências que invadiram 2023 ainda precisarão de um olhar atento das empresas. “Quiet Quitting”, “Loud Quitting”, entre outras, não perderam a força e exigem dos gestores de recursos humanos uma atuação mais estratégica nessa interlocução; criatividade para desenvolver líderes capazes de criar um ambiente seguro psicologicamente; e buscar alternativas para atrair e reter talentos. 29% das empresas ouvidas estão muito preocupadas com a sua capacidade em atrair talentos e 49% muito preocupadas. Os principais motivos para este nível de preocupação são:

Falta de flexibilidade no modelo/horário de trabalho – uma solução seria analisar quais áreas poderiam ter seus processos revistos para a adoção de um modelo de trabalho diferente.

Processo de recrutamento muito longo – com a utilização de plataformas nos processos seletivos, além de perder a humanização do processo, muitos candidatos reclamam da falta de retorno das empresas. Com a falta de profissionais qualificados, é importante que a empresa reveja a jornada do processo seletivo e como dará feedback a esses candidatos.

Falta de oportunidades de crescimento – quando o profissional é muito preparado, normalmente se preocupa com os próximos passos dentro da organização. É comum ouvir este questionamento já no processo seletivo. Pensar no modelo de carreira em Y (oferece ao profissional dois caminhos de crescimento, assumir um cargo gerencial ou se tornar um especialista em determinada área técnica) ou carreira horizontal (oferece ao profissional crescimento no mesmo nível, ganhando crescimento salarial e de responsabilidades).

Salários abaixo da média do mercado – pesquisar continuamente a média salarial é imprescindível para reter talentos. Algumas empresas “esperam” que o profissional se manifeste e negocie um salário melhor. Quando isso acontece, a relação já está comprometida, visto que o colaborador espera que a empresa “reconheça” o seu comprometimento e desempenho.

Falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional – a preocupação com qualidade de vida e bem-estar ainda estará em evidência em 2024. As empresas precisam rever o seu modelo de gestão para garantir o equilíbrio entre a produtividade em alto nível e a vida pessoal do colaborador.

E as profissões que estarão em alta? (Fonte: Guia Salarial 2024 da Robert Half)

Quanto às profissões em alta, o Guia destaca os setores de agronegócio, varejo, tecnologia, energia, saúde (incluindo farmacêuticas e operadoras de saúde) e indústria (incluindo mineração e indústria B2B).

Os Engenheiros são procurados em setores, como agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração, energia. O destaque vai para cargos como gerente de supply chain, gerente de projetos, gerente de produção, especialista de ESG.

Profissionais de Finanças e Contabilidade, em setores como saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B, infraestrutura. Os cargos de planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeiro, contábil/fiscal, relações com investidor estarão em alta.

Jurídico - escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia, saúde lideram as contratações. Profissionais em alta: empresarial/M&A, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso)/reforma tributária, advogado generalista corporativo com foco em contratos e compliance.

Mercado Financeiro - bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity, assets lideram as contratações. Profissionais mais procurados: analista/especialista/diretor de crédito, analista/especialista/gerente contábil, RM private, especialista/gerente/diretor de compliance/controles internos, analista/associate de M&A.

Recursos Humanos - segmentos que lideram as contratações: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B, infraestrutura. Profissionais em alta: generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração.

Seguros - seguradoras de grandes riscos, operadoras de saúde, resseguradoras, corretoras, insurtechs lideram as contratações. Profissionais mais desejados: analista/gerente de finanças, analista/gerente de crédito, analista/gerente de subscrição, executivo de contas/gerente comercial.

Profissionais de Tecnologia serão requisitados em setores como banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação, destacando funções como consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI.

Em Vendas e Marketing - agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia, energia lideram contratações, buscando especialistas em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing, analista de CRM.

O que fazer para conquistar espaço no mercado de trabalho em 2024?

As skills que terão mais destaque no ano que se aproxima são: adaptabilidade, flexibilidade, comunicação, resiliência e relacionamento interpessoal. Nesse sentido, investir no autodesenvolvimento será a principal estratégia dos profissionais que almejam avançar na carreira.

Além do investimento em capacitação e desenvolvimento, olhar para o mercado de maneira inteligente fará toda a diferença. Procurar vagas de emprego deixa de ser uma ação aleatória e passa a ser uma ação intencional e planejada.

Abaixo trago algumas dicas para ajudá-lo nesse planejamento:

- Faça um balanço geral – olhe para o ano de 2023 e analise sua jornada profissional considerando erros, acertos, evoluções e momentos críticos. Pergunte-se: teria feito algo diferente? Se sim, o quê? As respostas a essas perguntas trarão insumos para planejar os passos de 2024.

- Repense os objetivos de carreira – o que planejou para 2023 foi alcançado? Se sim, a jornada continuará na mesma direção ou você pensa em transição de carreira? Saia do piloto automático e tente olhar o cenário de “cima do mirante”.

- Seja objetivo e intencional – busque vagas que estejam alinhadas ao tipo de trabalho que deseja e com as suas habilidades profissionais.

- Mantenha o seu perfil competitivo – mantenha o LinkedIn e seu currículo atualizados. Não se esqueça de acrescentar suas Mad Skills.

- Crie uma rede de contatos de qualidade – participe de eventos, cursos e grupos profissionais. Ademais, troque informações e ajude seus colegas de trabalho. A criação e a manutenção de conexões são fundamentais para quem deseja se destacar no mercado de trabalho e deseja ser visto como uma autoridade na sua área de atuação.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

