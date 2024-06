Mantenha o foco em você. Continue...

Muitas vezes, profissionais se veem envolvidos em conflitos internos e debates que desviam a atenção das suas verdadeiras metas e objetivos. Além disso, é comum sentir-se incomodado com a perseguição de algum colega ou com a postura inadequada deste na condução do seu trabalho. Não raramente, um colega pode não estar cumprindo suas funções adequadamente, e você pode se ver obrigado a fazer o trabalho por ele. No entanto, aqueles que conseguem superar essas distrações e manter a concentração no seu trabalho se destacam e avançam mais rapidamente em suas carreiras.

Superar as distrações e focar no próprio desempenho não é apenas uma questão de atitude, mas uma escolha estratégica que pode transformar uma carreira. Aqueles que conseguem manter a disciplina e a concentração, independentemente das pressões externas ou das posturas inadequadas de colegas, estão mais bem posicionados para alcançar seus objetivos e se destacar no mercado de trabalho. Com o fim do primeiro semestre se aproximando, revisar e realinhar suas metas é essencial para garantir que o caminho para o sucesso continue claro e bem traçado.

Adotar uma visão racional sobre o que está acontecendo em seu entorno trará a luz a algumas perspectivas positivas e tudo o que parece ser muito ruim pode apresentar algo positivo para sua jornada, embora sentir-se perseguido, ser alvo de inveja por parte de colegas ou, ainda, ficar incomodado por estar sobrecarregado pela falta de compromisso de alguém possa ser desgastante e emocionalmente desafiador. Neste post trago algumas distrações, perspectivas e estratégias para você conseguir navegar nessa maré turbulenta. Vamos lá?

Distração 1 - A falta de compromisso do meu colega de trabalho está me sobrecarregando

Estar sobrecarregado pela falta de compromisso do colega pode ser um degrau para o seu crescimento profissional. Com toda a polêmica que envolve a prática do coaching, muitos colegas e ex-coachees se sentiram ofendidos por mim, entraram em contato e sugeriram que eu gravasse vídeos esclarecendo o processo. O que respondi para eles, é o que desejo deixar como reflexão para você: “essa polêmica é uma grande oportunidade para o meu crescimento profissional. Enquanto falam sobre o assunto e suscitam uma visão negativa, farei o meu trabalho ainda melhor para que você me ajude ao indicar o meu trabalho. Certamente, quando alguém falar mal de um coach, você falará sobre a minha atuação, estou certa?” A pessoa sempre respondia: “Claro!” A falta de compromisso e de ética de uns pode ser a oportunidade de outros!

Nos mais diversos campos profissionais e nos cenários corporativos, situações semelhantes são frequentes. Quando um colega negligencia suas responsabilidades, deixando-as recair sobre você, surge um grande “espaço vazio” que você acaba preenchendo. Nesse processo, inadvertidamente, ele proporciona uma oportunidade única para você demonstrar sua capacidade e valor para a organização. Nessa situação, evite confrontos, mantenha a calma, responda com profissionalismo e mantenha um registro dos trabalhos que executou e, quando tiver oportunidade, apresente-os “vendendo” adequadamente os seus resultados.

Criando e ampliando uma visibilidade positiva junto à liderança e à empresa, você mostrará que é um colaborador dedicado e confiável, além de desenvolver novas habilidades realizando tarefas que normalmente não fazem parte do seu escopo, tornando-o mais versátil e preparado para os desafios do mundo do trabalho.

Ok, Delania, entendi. Mas, e se a situação piorar e eu me sentir cada vez mais incomodado? Neste caso, é importante que você:

Identifique o que exatamente causa o incômodo e o porquê. Isso pode ajudar a abordar a situação de maneira mais clara.

Se a situação sair do controle, converse diretamente com a pessoa abordando a situação de maneira construtiva, sem acusações e focando em como trabalhar melhor juntos. Em último caso, converse com o líder, apresentando dados e fatos que corroborem o que você está expondo.

Distração 2 - Estou sendo perseguido por um colega de trabalho. O clima está insustentável

No ambiente de trabalho, haverá sempre obstáculos e momentos de frustração. Desenvolver uma mentalidade resiliente ajuda a manter a motivação e o empenho, independentemente das circunstâncias ao redor. Você sempre encontrará alguém que tentará diminuir o seu valor e ressaltar o dele falando bobagens, “puxando o saco” do líder ou, ainda, criticando o seu trabalho em reuniões de resultado. Pessoas assim gostam de crescer em cima dos outros! Amam desestabilizar e confrontar as pessoas, e para lidar com isso com sabedoria, você precisa reconhecer o seu valor.

Reconhecer o seu propósito, o que já conquistou em sua trajetória, o que é capaz de fazer e entregar e o que representa para a empresa são questões importantes para saber discernir o que realmente é digno de sua atenção. Além disso, é aconselhável que você:

Adapte o seu estilo de comunicação conforme a situação. Silenciar no momento certo é o mais poderoso estilo de comunicação. Provocações de cunho pessoal merecem ser ignoradas, mas, se em situações mais delicadas, como, por exemplo, em público, devem ser respondidas com elegância, porém, utilizando a técnica de escalada assertiva. Ex.: “Fulano, insisto que foquemos em outro assunto.” ou “Prefiro falar com você em outro momento, obrigado!” Este estilo de comunicação foca o que você deseja, de maneira direta e objetiva, porém, sem agressividade.

Comentários que envolvam questões profissionais devem ser respondidos calmamente, claramente, permitindo que todos compreendam a situação.

Investir em desenvolvimento pessoal e profissional contínuo é uma forma de manter-se atualizado e competitivo, tornando-se um profissional mais valioso para a empresa e mais confiante na sua trajetória.

Esqueça quem o incomoda! Escolha alguém para ser fonte de inspiração!

Conselhos e reflexões

Olhe para quem o persegue e aprenda sobre o que NÃO fazer profissionalmente. Se isso acontece com você, questione-se: que posturas evitarei adotar no ambiente de trabalho? Mire em alguém que representa o que deseja para sua carreira profissional e planeje os passos para chegar lá. Reflita: qual é a sua história? Quais são os seus hábitos? O que estuda e o que faz?

Estamos caminhando para o fim do primeiro semestre, e é um bom momento para avaliarmos como estamos com relação as nossas metas pessoais e profissionais. Lembre-se: a chave para o seu sucesso profissional está em suas mãos. Não permita que o outro determine o quanto você avança. Continue...

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!