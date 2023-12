Gratidão e celebração como fontes de transformação em todas as áreas de nossas vidas

É comum publicarmos textos sobre tendências do mercado de trabalho ou sobre a importância de planejar os próximos passos para uma alavancagem de carreira consciente. Mas, será que somente isso resolve? Funciona? É o suficiente para avançarmos em todas as áreas de nossas vidas? No último texto do ano, quero convidar você a olhar pelo retrovisor da sua jornada de 2023 e utilizar toda essa paisagem para potencializar a sua transformação em 2024. Vamos juntos?

Sonhar, planejar, realizar é muito bom! Na verdade, é fantástico! Mas tão importante quanto tudo isso é ser grato e celebrar e se recompensar por tudo o que passou. Nestes últimos dias refleti muito sobre a vida. Contemplei a beleza que é abrir os olhos pela manhã e poder respirar, abraçar as pessoas que amamos e ter um objetivo para viver. Agradeci por ter conhecido o amor de Deus e tê-Lo reconhecido como salvador da minha vida e poder, por meio da minha missão profissional, transformar positivamente a vida das pessoas. São tantas coisas a celebrar, tenho tanto a ser grata!

Assim como eu, você também tem uma história e tanto. Sei que diariamente você tem suas lutas e que constantemente ou de vez em quando pensa que não conseguirá vencer, mas tenho algo a te dizer: “você vai vencer, sim, você pode ir além e alçar voos melhores e mais altos! Você tem o que celebrar e sua vida é, sim, apta e digna de muita gratidão. Basta você olhar ao redor com lentes diferentes e ser grato!” É essa prática que nos enche de esperança e nos move para prosseguir, viver plenamente a vida com tudo o que ela tem a nos oferecer, momentos desafiadores e conquistas deliciosas.

Quero desafiar você a trocar as suas lentes e olhar para si mesmo com mais compaixão, orgulho, e apreciar a jornada do ano com protagonismo. Pegue um caderno/folha em branco e uma caneta. Vamos lá? Desenhe quatro colunas. Na primeira, atribua o título desafios/conquistas; na segunda, estratégia de superação; na terceira, aprendizados; e na quarta, o que posso aplicar em 2024. Liste todos os desafios e conquistas de 2023, iniciando pelos mais simples até os mais complexos. Ao lado de cada um deles, escreva como você os superou e seja detalhista. Inclua comportamentos, tomadas de decisão ou pessoas que o ajudaram. Reflita e registre os principais aprendizados, analisando as estratégias implementadas. Por último, pense nas metas de 2024, que aprendizado você pode utilizar para alcançar seus objetivos no próximo ano.

Esse exercício visa fortalecer a sua crença em si mesmo, uma vez que analisará a sua trajetória de maneira estruturada. Analisou? Encontrou motivos para ser grato e celebrar? Agora é o momento oportuno para definir suas recompensas pelos avanços. Quando acreditamos que valeu a pena, que ganhamos algo de alto valor, isso nos empolga para reiniciar o ciclo. Conte para alguém que você ama e confia profundamente as conquistas de 2023 e celebre com ela; faça algo para você, algo de que goste, seja uma experiência ou um presente; repita para si mesmo, principalmente em sua rotina matinal, frases que reforcem seus principais dons e o que você fez para vencer os desafios. Exemplo: mereço vencer porque sou perseverante; e se visualize celebrando o que deseja para 2024.

É comum desejarmos receber uma oportunidade ou que alguém nos ajude ou ainda que algo sobrenatural aconteça, mas, citando Joyce Meyer, “não precisamos de um amuleto da sorte e sim de espinha dorsal.” Precisamos nos manter em pé e assumir o que é de nossa responsabilidade fazer e, assim, certamente o sobrenatural acontecerá. Por trás de toda vida feliz, existe um processo composto por escolhas, renúncias, trabalho, disciplina e foco. Porém, o processo não precisa ser pesado ou infeliz. Quando sabemos porque fazemos o que fazemos ou porque desejamos fazer algo que já está em nosso coração, tudo faz sentido.

Aproveite este momento para tornar leve a transição de fim de ano. Que seja um momento de fortalecimento para que a transformação aconteça em 2024. Ah... depois de exercitar a gratidão, celebrar e se recompensar, leia o post da semana passada. Nele, eu trago as competências e as certificações que estarão em alta em 2024 e um exercício para elaborar o seu planejamento profissional.

Lembre-se: a gratidão é fonte de transformação em qualquer área da vida, pois ela impulsiona outros hábitos que trazem leveza e equilíbrio para nossas vidas.

Que 2023 dê lugar a um novo ciclo próspero e repleto de leveza, felicidade e realizações. Aguardo você em 2024!

