Estou trabalhando e recebi uma proposta de emprego tentadora — o que devo fazer?

Você está feliz no seu emprego atual e recebe uma proposta de outra empresa. O que fazer? Ter a oportunidade de escolher é para poucos!

Essa situação surpreende vários profissionais, mas o que parece ser uma excelente notícia pode virar um pesadelo se não soubermos como conduzir. Qual a melhor estratégia?

Atualmente, as empresas têm como desafio encontrar profissionais qualificados, estão repensando sua cultura organizacional e as suas estratégias de gestão de pessoas para atrair e reter talentos.

Por outro lado, profissionais estão sendo mais rigorosos na hora de aceitar uma proposta de emprego. Avaliar o ambiente organizacional e refletir sobre oportunidades de crescimento e equilíbrio entre vida profissional e pessoal são fatores que podem ser determinantes na hora de decidir.

Outras dúvidas são frequentes nesse momento: devo conversar com meu gestor para comunicar que estou ouvindo outra proposta?

É correto negociar com a empresa atual para que ela cubra a proposta? São muitos questionamentos e, por vezes, perdemos o time da decisão.

Neste post, vou apresentar alguns passos que o ajudarão a tomar uma decisão condizente com os seus objetivos de carreira e a lidar com esse tipo de situação.

O QUE DEVO FAZER?

1. Avalie seu momento de carreira e suas prioridades

Antes de tomar qualquer decisão, é importante entender o seu estado atual de carreira e quais são suas prioridades profissionais e pessoais. Isso o ajudará a determinar quais aspectos da nova proposta são mais atraentes e relevantes para você.

Pergunte a si mesmo:

O que é mais importante para mim? Salário mais alto, oportunidades de crescimento, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, localização, benefícios, etc.?

Como estou no trabalho atual? Quais são as perspectivas? Estou em direção ao cenário que desejo?

2. Analise a proposta

Examine detalhadamente os aspectos da nova proposta de emprego, considerando, além do salário e dos benefícios, as responsabilidades do cargo, as expectativas, as oportunidades de crescimento, o investimento em capacitação e desenvolvimento, a cultura organizacional, a reputação da empresa e como ela se alinha aos seus objetivos de carreira.

Evite ser tomado pela euforia! O novo é muito atraente, mas nem sempre condiz com as nossas reais expectativas e necessidades. Se a proposta foi feita quando a sua relação com a atual empresa está fragilizada, isso pode estimular uma decisão precipitada.

Olhe o conjunto, revisite como você chegou à empresa e todas as conquistas da sua jornada. Pense sobre os ganhos e as perdas de uma mudança.

3. Seja transparente com seu atual empregador

Ao ser convidado para uma entrevista, seja consciente e concilie os horários. Tente participar em seus horários de folga, intervalo de almoço, antes ou ao final do expediente.

Se você decidir considerar a nova proposta com seriedade, é uma boa ideia conversar com seu atual empregador. Explique sua situação e os motivos que o levaram a considerar a nova oportunidade.

Essa conversa pode ser uma oportunidade para abrir um diálogo sobre suas expectativas e o que a empresa atual pode fazer para retê-lo.

Cuidado para não “fazer leilão”. Se você não está considerando sair, é um risco tentar utilizar a proposta recebida para ganhar mais benefícios do seu empregador. Você pode ser surpreendido com um “desejo de boa sorte” e, nesse caso, precisará manter a sua “suposta decisão”.

4. Avalie as contrapartidas

Se seu empregador atual estiver interessado em mantê-lo na empresa, ele pode oferecer contrapartidas para incentivá-lo a ficar. Isso pode incluir aumento de salário, promoções antecipadas, desenvolvimento de habilidades ou outras oportunidades que atendam às suas necessidades profissionais.

Ao negociá-las, seja transparente e fiel as suas prioridades e aos seus objetivos de carreira. Não adianta aceitar condições que não suprirão o que você considerou na outra proposta.

5. Pondere os prós e os contras

Faça uma lista dos prós e dos contras de ambas as oportunidades. Avalie o impacto de cada decisão em sua carreira a longo prazo. Considere também como cada opção se alinha aos seus valores e as suas metas pessoais.

Importante: Apesar de todas as análises, às vezes, a intuição desempenha um papel importante na tomada de decisões.

Compartilhe suas percepções com as pessoas que serão impactadas diretamente, tais como cônjuge e filhos, preste atenção aos seus sentimentos sobre cada oportunidade e leve em consideração como elas fazem você se sentir em relação ao seu futuro.

6. Tome a decisão

Independentemente da tomada de decisão, lembre-se de agir de maneira profissional e agradecida. Se você decidir aceitar a nova proposta, negocie com o seu atual empregador os termos do seu desligamento, envolvendo aviso prévio, finalização de algum projeto importante, treinamento do seu substituto, entre outras demandas. Sair elegantemente é importante para sua reputação profissional.

Se decidir pela empresa atual, realinhe as expectativas do seu cargo e evite comentar o seu novo acordo com pares ou colegas de trabalho. Além de ser antiético, deixa a empresa vulnerável a solicitações semelhantes.

Importante: Toda decisão tem suas implicações, então dedique tempo para avaliar todas as informações prós e contras antes de seguir em frente.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

