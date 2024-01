Desbloqueie seu potencial: metas, hábitos diários e transformação pessoal em 2024

A busca pelo sucesso profissional é uma aspiração compartilhada por muitos, embora seja subjetiva e única para cada indivíduo. Seja qual for a definição de sucesso, é consenso que alcançá-lo depende da criação de hábitos saudáveis e da manutenção consistente dessas práticas. A rotina diária molda não apenas a nossa produtividade no trabalho, mas também desempenha um papel crucial na saúde mental. Nesse contexto, escolhas simples podem fazer a diferença no nosso desempenho. Vamos entender?

Estabelecer metas é como apontar a bússola na direção desejada, mas é no processo que a verdadeira evolução se desenha, e é aí que reside o desafio significativo. Nesse período de discussão sobre metas e planos para 2024, é crucial reconhecer a importância do equilíbrio emocional. A ansiedade resultante da pressão excessiva pode levar a metas ambiciosas e a uma abordagem imediatista, sem considerar os elementos necessários para o alcance desses objetivos. Jogar no papel ou em planilhas todas as aspirações sem um filtro pode resultar em sobrecarga e frustração. Aqui, a mensagem central é: “calma...respire!”

“Hábitos são como os átomos de nossas vidas”, afirma James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos. No livro, somos alertados de que a melhoria contínua é muito mais poderosa e consistente. Melhorar continuamente 1% por dia, se utilizarmos o conceito de juros compostos, pode trazer resultados incríveis e, ao final de 2024, estaremos 37 vezes melhores. Este post é um convite para que você reflita, invista em melhorias diárias, foque no processo e se mantenha firme! Pequenos hábitos diários podem levá-lo a novos patamares com equilíbrio e saúde mental.

Quais são as três camadas da mudança de comportamento para que o hábito se mantenha?

Segundo o autor, a primeira camada e mais superficial é a meta: o que você deseja alcançar em 2024? Para facilitar, faça uma lista dos seus hábitos diários pessoais e profissionais, atribua uma avaliação a cada um deles (excelente, bom, regular) e depois reflita: que identidade eles reforçam? É isso que você deseja para sua vida pessoal ou profissional? Identificou o que precisa mudar? Então, vamos continuar...

A segunda camada é a camada dos processos. Nessa camada o foco está em criar rotinas para ser mais produtivos e alcançar as metas. Ex.: acordar mais cedo para ir à academia; agendar um nutricionista para melhorar o hábito alimentar; passar em todos os setores pela manhã para desejar um “Bom dia!” etc.

Para que essa etapa seja bem-sucedida, é importante ser específico ao definir processos. Ex.: substitua acordar mais cedo por acordarei as segundas, quartas e sextas às 5h para fazer o café da Aninha, deixá-la na aula de natação às 6h e, de lá, ir à academia. Iniciarei com treinos de 30min.

Cuide do seu ambiente para criar um estímulo positivo para o hábito. Ex.: converse com a sua filha durante o café sobre o que farão depois. Transforme esse momento em algo especial. Acompanhe os avanços e celebre as conquistas. No exemplo da academia, mantenha um placar à vista, risque os dias que cumpriu no calendário, compartilhe com os amigos e celebre os marcos alcançados.

A terceira e mais profunda é mudar de identidade. É aqui que está o verdadeiro desafio! Essa fase será determinante para a manutenção ou não do novo hábito definido na segunda camada. Para isso, você precisa mudar as suas crenças e a forma com que enxerga as coisas, focando no que deseja SER e NÃO no que quer alcançar.

Se você deseja ter mais equilíbrio emocional, isso traz uma verdade mais profunda. Você pode estar desejando ser alguém mais habilidoso em lidar com conflitos e manter relacionamentos. Se pretende perder 10 quilos, na verdade, deseja ser uma pessoa mais saudável e ter mais disposição.

Quando traçamos uma meta, normalmente desejamos mudar a nossa identidade, a forma como enxergamos a nós mesmos. Quando o hábito está alinhado ao que somos ou desejamos ser, ele se mantém. Precisamos investir em enxergar os ganhos desse novo hábito: quem serei se mantiver o processo em andamento? Gosto dessa mudança? Ela está alinhada a minha nova identidade?

Comece...

Quantas vezes você prometeu iniciar a academia e, por ser meio de semana, adiou para segunda-feira? Pois é....começar não exige dia e hora marcados. Para iniciar algo, o importante é decidir e agir. Cuidar da rotina matinal emerge como um ritual intrigante, pois tem o poder de influenciar todos os outros hábitos diários. Agradecer ao acordar, arrumar a cama, fazer uma meditação, ler enquanto toma o seu café ou ainda revisar as atividades do dia são pequenos movimentos que dão sentido ao restante do dia.

Pequenos hábitos no trabalho também são poderosos! Arrumar a sua mesa; organizar os arquivos do seu computador em pastas corretamente nomeadas; falar “por favor” ao solicitar algo a alguém; criar uma agenda diária por ordem de prioridade, considerando o nível de urgência, a importância, e cumpri-la; ser gentil com os colegas; decidir não se envolver em boatos ou fofocas; programar pausas durante o dia, entre outras escolhas, podem transformar o seu ambiente de trabalho e consequentemente sua motivação e produtividade.

Estabelecer um hábito requer repetição, comece com pequenos passos. Além de impulsionar seu progresso em direção à identidade desejada, essa abordagem contribui para a preservação da sua saúde mental. Ao investir a porção de disposição que você puder dedicar, mesmo que seja mínima, de forma consistente, estabelece-se uma base sólida para o crescimento contínuo. A consistência desses hábitos e o comprometimento em cultivar práticas saudáveis criam um alicerce sólido para uma jornada profissional gratificante e uma vida plena.

