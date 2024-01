Profissionais 50+: quais as vantagens para as empresas e os desafios para esses trabalhadores

A exploração da diversidade etária nas organizações ainda está no estágio inicial, causando sofrimento e incerteza, especialmente nos profissionais acima de 50 anos. Uma pesquisa de junho de 2023, realizada por Robert Half e Labora, destaca como as empresas podem, imediatamente, aperfeiçoar suas práticas e se preparar para a força de trabalho do futuro: intergeracional (relação entre distintas gerações). Quais os benefícios dessa iniciativa? E como os profissionais podem se preparar para o mercado de trabalho?

Um estudo com 258 empresas (56,76% - pequeno e médio porte; 43,24% - grande porte) revela que a contratação de profissionais 50+ é baixa. Nos últimos dois anos, 70% das empresas entrevistadas assumiram que contrataram muito pouco ou nenhum profissional com mais de 50 anos, menos de 5% das novas contratações. Embora 28% das empresas tenham indicado possuir programas para grupos menorizados, somente 13% implementaram programas com vagas afirmativas para pessoas 50+ e apenas 3 em cada 10 companhias têm ações de retenção para esses profissionais.

Apesar de 80% das empresas entrevistadas não terem métricas que avaliem o sucesso de suas iniciativas de inclusão da diversidade geracional, um terço delas já está em fase de desenvolvimento nesse sentido, implementando treinamentos específicos sobre o tema para os líderes e palestras para todos os colaboradores, a fim de criar uma base sólida para uma cultura de inclusão etária.

É certo afirmar que cada geração traz experiências e contribuições de alto valor para a organização, entretanto, ainda é comum ouvirmos que profissionais 50+ têm a mentalidade fixa, não gostam de mudanças e são pessoas de difícil relacionamento; e/ou têm baixa produtividade, criatividade e pouca afinidade com a tecnologia. O que poucas empresas enxergam é que, assim como em qualquer geração, temos exceções. Não devemos nos fixar a rótulos que podem prejudicar um profissional dessa faixa etária, pois a sua experiência pode trazer equilíbrio cultural e sustentabilidade para o negócio, especialmente para organizações que têm um quadro funcional predominantemente jovem. Além dessas vantagens irrefutáveis, outras se destacam, tais como:

Aumento de produtividade com assertividade – profissionais mais maduros conseguem produzir mais, pois são capazes de resolver problemas com serenidade e eficácia, além de tomar decisões com base em uma vasta experiência profissional.

Apresentam mais estabilidade profissional – sabem bem o que desejam para suas carreiras e demonstram mais gratidão pelo que fazem. Esse comportamento reduz consideravelmente o turnover (rotatividade de funcionários) e o custo com demissões.

Podem atuar como mentores dos mais jovens – uma vez capacitados, podem apoiar profissionais mais jovens a potencializar seus talentos e, com isso, crescerem na organização.

Adaptabilidade – esses profissionais desenvolveram ao longo de suas carreiras a capacidade para se adaptar a mudanças e ajustar seus métodos de trabalho. Isso é de grande valor para as organizações.

Conseguem atuar como líderes inspiradores, porque contribuem para um ambiente mais equilibrado e, por possuírem experiência em diversos cenários organizacionais, passam segurança nas tomadas de decisão, inspirando os demais por meio de suas atitudes.

As empresas têm um papel importante para a inclusão assertiva dos profissionais 50+. Uma alternativa simples seria: agir com velocidade! Não precisamos somente de conscientização, mas de ações concretas que visem incluir talentos seniores. Olhar a estrutura organizacional e identificar oportunidades para inclusão desse público; rever os critérios de atração e seleção; criar programas de transição de carreira para os profissionais que estão dentro da organização e que estão aptos à aposentadoria, entre outras; são ações relevantes para a empresa e para a sociedade.

Como se preparar para o mercado de trabalho?

Para se recolocar no mercado de trabalho, é importante que você foque nos seus conhecimentos e habilidades e reduzir o foco na idade. Se você fortalecer a crença limitante de que não há mais espaço no mercado de trabalho, não conseguirá visualizar as oportunidades que a sua experiência pode gerar. Apesar dos passos lentos das organizações com relação ao tema, é possível, sim, agir estrategicamente e conseguir espaço no mercado de trabalho.

Reflita sobre a área em que deseja atuar. Seja em cargos operacionais ou de gestão, pense sobre o cargo que mais se adequa a sua realidade de conhecimento, habilidade e aos seus objetivos profissionais.

Atualize seus conhecimentos e habilidades como foco no futuro do trabalho. Invista fortemente em capacitação e desenvolvimento.

Atualize o seu currículo e dê ênfase nas habilidades que possui, assim como os resultados que deixou nas empresas nas quais trabalhou. Priorize mencionar experiências de trabalho que estejam alinhadas com o que você deseja hoje e cadastre o seu currículo em sites de vagas.

Pesquise empresas e segmentos que mais contratam pessoas acima de quarenta anos. Alguns sites, a exemplo da GPTW (https://gptw.com.br), que premia empresas que contratam pessoas com mais de 50 anos, podem mostrar os destaques nessa iniciativa.

Invista no networking profissional, participe de palestras, cursos e grupos que tenham convergência com os seus objetivos profissionais. Esteja presente nas redes sociais e as utilize como a sua vitrine de trabalho, postando projetos, artigos, etc.

Considere empreender, revisite sua experiência profissional, e se pergunte: com o que conheço e sei fazer, o que é possível fazer empreendendo? Importante: em alguns casos, pequenos negócios podem ter início na sala da sua casa. Melhor recuar um passo para avançar com consistência.

