Conheça sete práticas para se destacar na carreira em qualquer tempo

Já escrevi vários posts falando sobre tendências, futuro do trabalho, mad skills etc., mas achei importante voltar ao início. Muitos profissionais se preocupam com os avanços do mercado de trabalho quando, na verdade, atitudes básicas, aquelas que fazem a diferença na realização de um trabalho com excelência, na criação de relacionamentos estratégicos e na criação de uma carreira sólida, estão em alta e podem fazer a diferença na vida profissional.

Semana passada, ministrei algumas palestras sobre carreira, e em determinado momento fui questionada por um participante sobre o “segredo do sucesso”. Afinal, existe algum? Não seria o sucesso uma consequência? Bem, o que respondi está alinhado com os meus trinta e dois anos de carreira; mais de 10.000 de horas ministradas em programas de capacitação e desenvolvimento de líderes e equipes; e com aproximadamente quinhentos profissionais atendidos em processos de coaching ou mentoria.

Respondi que sucesso é consequência de dois pilares fundamentais: entrega + relacionamento. Dentro de cada um, um mundo de outras ações que são imprescindíveis, algumas das quais serão destacadas neste texto. Antes de se preocupar com as complexidades do futuro do trabalho, convido você a pensar no “simples” da execução. Acredite! O básico feito com excelência é a base sólida que o ajudará a galgar novos espaços e níveis. Vamos entender?

A execução primorosa do trabalho é percebida pelos detalhes do processo das relações profissionais. Nesse sentido, levando em consideração os dois pilares do sucesso, preocupar-se com os elementos que proporcionarão uma entrega excepcional e um relacionamento consistente é imprescindível. Abaixo, elenco seis que farão muita diferença na percepção de valor dos seus stakeholders (pessoas ou grupos internos ou externos, que têm algum nível de interesse/participação nas atividades e nos resultados de uma determinada atividade profissional/organização). São eles:

Seja pontual – é extremamente desagradável, para quem agendou com você, programar-se e não ser comunicado com antecedência sobre o seu atraso ou qualquer imprevisto que impossibilitou que o evento acontecesse. A pontualidade, ao ser incorporada como hábito, não apenas demonstra consideração pelo tempo alheio, mas também estabelece um alicerce para a confiabilidade interpessoal, criando um ambiente em que a confiança mútua é cultivada, fortalecendo conexões interpessoais.

Não prometa o que não pode cumprir! Cumprir prazos é um compromisso com a responsabilidade e a integridade, garante o bom andamento de projetos e tarefas, além de reforçar a ideia de que os acordos são para serem honrados. Quando firmamos um compromisso profissional, geramos expectativas que, uma vez frustradas, comprometem nossa reputação profissional e o nível de satisfação com a relação. Ser pontual nesse sentido evidencia confiabilidade, demonstra a compreensão da importância do tempo, tanto próprio quanto dos outros. O básico bem-feito aqui é um compromisso de valorizar os acordos estabelecidos.

Dê feedback constante – algumas vezes, profissionais subestimam a importância dessa prática fundamental. Ao longo de uma colaboração profissional, torna-se crucial fornecer feedbacks sobre o andamento das atividades, prazos acordados e eventualidades não previstas. Em vez de aguardar que o outro tome a iniciativa, manifeste interesse pelos desdobramentos da relação de negócios. Ao demonstrar esse nível de envolvimento e comprometimento, constrói-se uma aliança robusta e resiliente. Os stakeholders naturalmente buscarão sua opinião e orientação, considerando você como peça-chave em processos decisórios.

Faça mais, faça diferente! Nem sempre as palavras refletem a verdadeira necessidade do colega ou cliente. Este princípio orienta minha abordagem ao lidar com novos clientes e a razão por trás desse pensamento é manter-me receptiva às mensagens não expressas verbalmente. Ao interagir com um colega estressado devido a um projeto atrasado, a conversa pode ser conturbada, sugerindo, nas entrelinhas, a hesitação em admitir a incerteza. O mesmo se aplica ao atender um cliente. Já participei de reuniões com gestores de RH que solicitaram um programa de desenvolvimento de líderes com módulos específicos e carga horária definida, mas acabaram recebendo uma proposta com uma estrutura completamente diferente, porém alinhada às suas reais necessidades. Este entendimento sutil, muitas vezes, resulta em soluções mais eficazes e personalizadas.

Esteja disposto a adiar a oportunidade – dizer não a uma proposta de trabalho ou admitir que não está preparado para ajudar com efetividade é um ato de grandeza profissional. Não podemos nos comportar como quem sabe de tudo! Prefira dizer a um cliente que não pode atendê-lo e, se possível, indique quem pode. Já fiz isso várias vezes e ganhei a confiança do cliente com este gesto. Ser honesto é básico, mas é uma prática difícil atualmente. Se você realmente está disposto a ajudar, comprometa-se a descobrir junto possíveis soluções.

Entenda, atenda e depois surpreenda – invista muito tempo para compreender o que o outro necessita, caso seja necessário, converse uma, duas, três vezes. Entender é o segredo básico do sucesso da entrega. Já fui questionada por clientes sobre a quantidade de vezes que nos reunimos até que a proposta seja apresentada, e a resposta que forneço é sempre a mesma: amo entender o que você precisa e analisar se serei a pessoa que vai ajudá-lo. Esse é o meu foco principal! Longe de ser uma resposta pronta, este gesto representa o meu propósito profissional, é como vejo e sinto o processo relacional. Amo fazer isso! Se não tiver o mínimo de conhecimento, não proponha, não aja.

Seja gentil e grato: a gentileza e a gratidão são ingredientes essenciais para criar um movimento virtuoso de cooperação e empatia. Pequenos gestos de cortesia, como um sorriso, um cumprimento amigável, um agradecimento genuíno ou a disposição para ajudar, não só tornam o dia a dia mais agradável, mas promovem relações verdadeiras e recíprocas.

“Não tente se tornar uma pessoa de sucesso, prefira tentar se tornar uma pessoa de valor.” Albert Einstein, gênio, físico e cientista.

