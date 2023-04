Conheça as 6 habilidades essenciais para atuar em um ambiente de trabalho cada vez mais tecnológico

O impacto da inteligência artificial e a automação no mercado de trabalho é o assunto do momento. Muitas funções e tarefas repetitivas estão sendo automatizadas, o que pode levar a mudanças significativas no mundo produtivo. A tecnologia avança, trazendo muitos questionamentos, especulações e medos. Devemos contestar esse avanço ou nos unir a ele? Vamos refletir?

A inteligência artificial e a automação trazem, além dos desafios, muitas oportunidades para a criação de novas carreiras e empregos, especialmente em áreas relacionadas à tecnologia. O Fórum Econômico Mundial (2021) previu que a inteligência artificial e a automação criarão quase 100 milhões de novos empregos até 2024, além de mudar diversas funções já existentes. Inicialmente, segundo o relatório, a IA seria usada principalmente para automatizar funções repetitivas para que os trabalhadores se concentrassem em áreas que exigissem características exclusivamente humanas, as chamadas human skills. O

Gartner Group anunciou que a força de trabalho no pós-pandemia deve ter mais foco nas habilidades que trarão vantagens competitivas do que em funções.

Bem, o cenário se concretizou e hoje, para nos mantermos relevantes em um ambiente de trabalho cada vez mais automatizado e tecnológico, é importante desenvolvermos e/ou potencializarmos habilidades humanas (human skills), tais como: comunicação, criatividade, pensamento crítico, entre outras. Para algumas pessoas, isso pode envolver aprender novas habilidades técnicas ou fazer transição para uma carreira diferente, que seja menos suscetível à automação.

Os líderes estão sendo desafiados nos seus ambientes de trabalho

Além de lidar com os desafios culturais e estruturais que a inteligência artificial traz, administrar o clima interno é um dos grandes desafios do líder. Funcionários estão tensos com a movimentação em torno da tecnologia, e isso está afetando o engajamento e a produtividade.

Precisamos entender que mudanças podem ser boas e trazer uma evolução significativa nos formatos de trabalho. Um funcionário que antes dedicava muito tempo a atividades repetitivas e operacionais pode dispender mais tempo em atividades estratégicas, que exijam o uso da criatividade e que são focadas no core business. O líder precisa preparar a equipe para atuar no “novo” ambiente de trabalho e, para isso, é importante estimular o desenvolvimento de novas habilidades.

Um estudo realizado pelo Google for Startups, em parceria com a Associação Brasileira de Startups e a Box1824, mostra o impacto e os principais desafios do desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. O relatório O impacto e o futuro da inteligência artificial no Brasil (https://startup.google.com/intl/pt-BR/inteligencia-artificial/) traz um panorama dos principais problemas enfrentados pelo setor no país.

Falta de mão de obra qualificada é um dos principais problemas apontados no estudo. Os dados apontam que 57% das empresas que participaram da pesquisa acreditam que o déficit de funcionários qualificados é o que mais prejudica o desenvolvimento da inteligência artificial no país.

Quais são as habilidades necessárias ao cenário atual?

O Guia Salarial Robert Half 2023 apontou em seu estudo que 60% das empresas entrevistadas acreditam que será mais desafiador contratar profissionais com boas qualificações e 78% estão preocupadas com a atração de talentos. Estamos vivendo um descompasso entre as habilidades e qualificações dos profissionais e as demandas reais do mercado de trabalho (desemprego estrutural) há algum tempo. A tendência é um aumento deste gap, a não ser que o “prejuízo” seja recuperado rapidamente.

As transformações tecnológicas vieram para ficar, e é importante que você reflita: suas qualificações estão alinhadas com as novas demandas do presente e do futuro do trabalho? Se a resposta for “não”, o primeiro passo é olhar para os avanços da tecnologia com uma mentalidade de expansão e investir no desenvolvimento/aprimoramento das habilidades abaixo:

Aprendizagem ativa: aprender a aprender! É importante sermos protagonistas do nosso próprio conhecimento e estarmos disponíveis para aprender continuamente. Ter um repertório vasto é importante para utilizar a Inteligência Artificial de maneira diferenciada, visto que todos temos acesso a ela. Habilidades em tecnologia: não dá mais para adiar! Precisamos de conhecimento em tecnologia, aprender sobre softwares, ferramentas digitais, equipamentos eletrônicos etc. Se a sua organização está passando por um processo de automatização, por exemplo, é importante entender o que será implementado e como isso impactará a sua atuação. Reflita: como posso gerar mais valor para a organização com outras atividades? Pensamento crítico: ser capaz de analisar informações com base em uma série de critérios pode melhorar a capacidade de tomar decisões e pode ajudar na resolução de problemas com mais eficiência. Ter pensamento crítico nos dá habilidade para questionar, identificar lacunas nas informações e formar nossas próprias opiniões. Essa competência foi apontada pelo relatório de FEM com uma das dez soft skills mais importantes para o futuro do trabalho até 2025. Comunicação eficaz: comunicação efetiva é sempre importante, no entanto, é ainda mais crucial em um ambiente de trabalho competitivo e tecnológico. As pessoas precisam ser capazes de se comunicar de maneira clara, concisa, persuasiva e influenciável. Adaptabilidade e Flexibilidade: a tecnologia muda rapidamente, por isso é essencial ter a habilidade de se adaptar a mudanças e ser flexível a novos modelos de trabalho. Imaginação, Criatividade e Inovação: a imaginação é a habilidade mais humana de todas. Com ela, conseguimos criar o que não existe no mundo real. É a base da criatividade e da inovação. Ser criativo é dar vida às ideias que nos levam a considerar possibilidades de um mundo melhor e diferente, encontrando soluções originais e eficientes para problemas complexos. A inovação é a materialização dessas soluções originais.

Perguntei ao ChatGPT: a IA substituirá o homem?

ChatGPT Não há como prever o futuro com certeza absoluta, mas é improvável que a IA substitua completamente o homem em todas as tarefas. Embora a IA possa realizar muitas tarefas com eficiência e precisão, ainda é limitada em sua capacidade de tomar decisões complexas e de lidar com situações imprevisíveis. Além disso, muitas tarefas exigem habilidades humanas, com empatia, criatividade e intuição, que a IA atualmente não é capaz de replicar. Portanto, é mais provável que a IA trabalhe em conjunto com os seres humanos, complementando nossas habilidades e ajudando-nos a realizar tarefas de maneira mais rápida e eficiente"

