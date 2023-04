Bastidores da liderança: virei líder dos meus antigos colegas de equipe; o que devo fazer?

Tornar-se líder da equipe da qual fazia parte é um grande desafio. Com certeza, é uma transição muito difícil! Essa mudança não envolve somente saber lidar com novos níveis de autonomia, “poderes” ou responsabilidades, mas, também, desenvolver uma nova mentalidade. Requer sabedoria para assumir a posição do outro lado do tabuleiro e utilizar as informações que possui para liderar estrategicamente. Como lidar com este desafio?

A primeira pergunta que deve ser respondida para a equipe, por meio de suas ações é: por que você? Certamente a equipe refletirá sobre isso. Há aqueles que celebrarão e outros que duvidarão da sua capacidade por acreditarem que poderiam ser cotados para tal posição. Nivelar todas estas pessoas e engajá-las em torno de um único objetivo é o seu primeiro “dever de casa”.

Alguns membros do time alimentarão a expectativa de que suas principais demandas sejam finalmente atendidas. Outros pagarão para ver! O fato é que qualquer movimento que não atenda aos anseios da maioria pode gerar questionamentos.

Para que esse processo seja bem-sucedido, você precisa virar uma “chave” na sua cabeça. Antes, você dividia os papos de corredor, agora, assume um papel que conecta estratégia às pessoas e elas ao melhor caminho para alcançar os resultados almejados pela organização. Nesse sentido, é importante repensar sua postura, estilo comunicacional, relacionamento com liderados e pares e, principalmente, sua visão sobre o que o negócio espera do seu desempenho.

O que fazer para lidar com todos estes desafios?

1. Alinhe as expectativas com o seu gestor

Entender quais serão as suas principais entregas é um passo importante para alinhar a sua conduta com o time. Pergunte sobre o momento da empresa; como ele(a) avalia a antiga gestão da área (erros e acertos); como deseja gerir a relação entre vocês e, principalmente, por que você foi escolhido(a) e quais são as suas oportunidades de desenvolvimento.

Com base nessas respostas, faça uma autoavaliação para identificar os talentos que devem ser explorados e os pontos que precisam ser desenvolvidos. Invista na sua qualificação profissional.

2. Faça um diagnóstico inicial da área

Com certeza você já conhece bem os desafios, visto que foi membro do time que vai liderar, porém, sua visão estava alinhada a um ângulo diferente. Agora, você precisa olhar novamente para o time, processos e resultados de cima do mirante.

Falo muito sobre o desafio do Mirante nos programas de liderança. O(a) líder precisa ter essa habilidade. Subir ao Mirante quando precisar pensar mais estrategicamente e descer quando precisar sentir a operação e entender a perspectiva do time. É um movimento que deve ser no tempo e na velocidade certos.

Se sua equipe for muito grande, chame algumas pessoas para conversar individualmente. Caso seja possível, fale com todos. É importante perceber como eles estão sentindo esse processo e o que têm a dizer sobre pontos críticos e melhorias. Nesse momento, aproveite para deixar claro que precisará da contribuição de todos e que a comunicação entre vocês será constante. Deixe as portas abertas!

3. Crie um ambiente seguro psicologicamente onde todos tenham um sentimento de pertencimento

Segundo pesquisa Carreira dos Sonhos, realizada em 2021 pelo Grupo Cia. de Talentos, o sentimento de pertencimento contribui fortemente para a criação de uma cultura positiva, e para que isso seja possível, você precisa:

Deixar que as pessoas sejam elas mesmas;

Dar autonomia de ação;

Valorizar as contribuições;

Adotar uma comunicação aberta e honesta; e

Dar significado ao trabalho do liderado.

Trabalhando nessa direção, você cuidará, também, da saúde mental da sua equipe, estimulando a produtividade e o desempenho.

4. Elabore o seu plano de ação incluindo ações estratégicas com foco em desenvolvimento de pessoas e acompanhamento de resultados – Seja um(a) líder coach e um gestor efetivo

O(a) líder coach utiliza o Coaching como metodologia para desenvolver futuros líderes, negócios e carreiras. O grande desafio é deixar de ser alguém que “sabe de tudo” para atuar ouvindo diferentes contribuições sobre o mesmo tema para engajar a equipe na resolução dos problemas. Ensinar a pescar!

Para atuar como um(a) líder coach...

...ouça com atenção plena (faça perguntas para que o liderado fale mais sobre o seu ponto de vista) e escuta estruturada (extraia do que ele disser as informações mais importantes para o assunto em pauta e discuta mais sobre elas);

...aceite contribuições e incentive acirramentos colaborativos;

...faça perguntas poderosas. Incentive a reflexão e a proposição de ideias;

...foque sempre na solução e se sinta parte dela;

...dê feedbacks on the job (https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colunistas/delania-santos/entenda-o-que-e-o-feedback-nas-empresas-e-a-melhor-forma-de-aplica-lo-1.3300769), de maneira assertiva;

…solicite feedbacks aos liderados.

Crie uma rotina de acompanhamento dos seus indicadores. Reuniões semanais ou reuniões rápidas no início do dia são eficazes para alinhar a rota em tempo real. Para as reuniões diárias, foque em três pontos principais: o que foi concluído, o que está em andamento dentro e/ou fora do prazo e o que precisa de alguma deliberação sua. Reuniões para apuração do resultado geral no final do mês, sem acompanhamento ao longo do mês, perdem o sentido. Lembre-se: meta dada deve ser meta cumprida!

Os resultados devem ser apresentados pelos seus liderados. Isso os responsabilizará e desenvolverá neles o senso de dono em cada um.

5. Delegue e seja um(a) líder adaptável

“Não delegue tarefas! Delegue atividades com um propósito, autonomia para resolver problemas e responsabilidade compartilhada.” (Delania Santos)

Um erro comum no dia a dia do(a) líder é a delegação de atividades e não de responsabilidades ou “delargar” atividades. O acompanhamento é importante em qualquer situação, até para liderados que sejam experientes e maduros em suas funções.

Ao delegar, analise alguns pontos que são importantes para alcançar os resultados almejados:

Escolha quais atividades você pode delegar – atividades mais estratégicas ou que envolvam sigilo devem ficar com você;

Elenque quais conhecimentos e habilidades a pessoa precisa ter para assumir esse compromisso;

Escolha o membro da equipe que tenha o perfil desejado;

Verifique as outras atividades do liderado que estão em andamento para realinhar, se necessário, as prioridades;

Valide o modelo de acompanhamento dessa atividade;

Coloque-se à disposição e esteja à disposição. Não seja um(a) líder de “portas abertas” e “mente fechada”.

Lembre-se: erros e acertos acontecerão! Isso faz parte do processo de aprendizagem. Aprenda com os erros, celebre as conquistas e se mantenha firme no seu propósito. Converse com líderes mais experientes, invista na sua qualificação e, sempre que possível, peça feedbacks ao seu gestor.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados a carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil