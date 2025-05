Como identificar perfis de liderança desafiadores e proteger sua carreira

No mundo ideal, líderes seriam inspiradores, justos, empáticos e preparados para guiar suas equipes com clareza e equilíbrio.

Na prática, sabemos que nem sempre é assim. Seja por perfil comportamental, por falta de preparo ou por pressão organizacional, alguns líderes acabam se tornando obstáculos ao crescimento de seus liderados. Vamos discutir?

A desilusão de Bento

Bento trabalha na empresa há mais de três anos. Sempre gostou da empresa, do clima organizacional e do seu líder. Recentemente foi transferido de filial e, de uma hora para outra, viu o seu ‘castelo desmoronar’.

Seu novo gestor, Keston, é narcisista de carteirinha. Pede validação o tempo todo e visivelmente trata seus liderados como ‘súditos’ que precisam servi-lo. Servir o cafezinho, pegar a pasta no carro e elogiá-lo nas reuniões eram rituais que Bento via com frequência, e isso começou a incomodá-lo.

Pensou em falar com os Recursos Humanos, mas desistiu. Percebeu que seu novo líder é ‘queridinho’ dos outros gestores pelo seu jeito simpático e acolhedor. Com o tempo Bento perdeu a motivação, teve queda brusca em seu desempenho e acabou pedindo demissão.

Na entrevista de desligamento, ao ser questionado, preferiu ‘deixar para lá’!

A história de Bento é muito comum! Alguns profissionais não enxergam saída de determinadas circunstâncias e se sentem sozinhos. O fim? Perde a empresa e perde o profissional que, com tamanha desilusão, opta por escolhas que o protejam de situações semelhantes.

Não levar as situações para o lado pessoal e reconhecer o tipo de liderança com o qual se está lidando são passos importantes para adotar estratégias que protejam seu desempenho e bem-estar.

Afinal, líderes são pessoas e, como tal, têm características pessoais que, às vezes, se sobrepõem ao estilo de gestão e que, infelizmente, geram situações que poucos sabem ou conseguem administrar.

A seguir, apresento cinco perfis de líderes difíceis, o impacto que costumam causar e formas inteligentes de lidar com cada um deles. Se você é liderado por um destes perfis, fique atento às dicas abaixo. E se você é líder, tente identificar em qual destas armadilhas você está, e mude!

1. O Microgerenciador

Características: Controlador, centralizador, quer estar a par de todos os detalhes, revisa o trabalho de todos constantemente e raramente delega com confiança. Não se sente confortável em ambientes onde a incerteza está presente e adora fluxos, manuais, POPs etc.

Impacto na equipe: Reduz a autonomia da equipe, desmotiva talentos, gera ansiedade e retarda a produtividade. Seus liderados tendem a se acostumar a receber comandos e dificilmente tomam iniciativas sozinhos.

Como lidar:

Comunique-se de forma proativa e forneça atualizações frequentes antes que ele peça.

Apresente entregas com detalhes suficientes para demonstrar domínio.

Mostre consistência nos resultados e peça mais autonomia com base nisso.

Sempre se pergunte: o que o fulano me perguntará sobre este caso?

2. O Ausente

Características: Desorganizado, não dá feedback, não se envolve em decisões importantes e delega sem acompanhamento. Às vezes, parece simplesmente “sumido” e na hora de cobrar, sempre faz questão de enfatizar que sempre está à disposição do time.

Impacto: Gera sensação de abandono, insegurança, dúvidas constantes e falta de direcionamento claro. A equipe elege um líder informal e opta por uma falsa harmonia para continuar trabalhando.

Como lidar:

Documente acordos e decisões para ter respaldo em situações futuras.

Busque outras fontes confiáveis de mentoria ou orientação dentro da empresa.

Nas raras oportunidades em que estiver com o líder, procure alinhar os assuntos principais.

3. O Indeciso

Características: Muda de ideia com frequência, busca muitas opiniões, tem dificuldade de se posicionar. Sua comunicação é ambígua e, com frequência, confunde o time.

Impacto: Desperdício de tempo e energia, frustração com retrabalho, ambiguidade nas metas e atrasos em projetos. A equipe se sente à deriva.

Como lidar:

Ajude a organizar as opções: resuma cenários, riscos e recomendações.

Registre decisões por escrito para ter um “histórico” e minimizar idas e vindas.

Reforce prazos e consequências para estimular a tomada de decisão.

4. O Narcisista

Características: Tem necessidade constante de validação, assume os méritos do time, evita assumir erros, pode manipular para proteger sua imagem e não hesita se precisar apontar o ‘dedo’ para o time em benefício próprio. Situações como a que Bento enfrentou mostram como esse tipo de liderança, mesmo quando bem visto por outros, pode ser devastador para o engajamento de profissionais comprometidos.

Impacto: Ambiente competitivo, baixa moral da equipe, falta de reconhecimento, desgaste emocional e falta de confiança na liderança.

Como lidar:

Gerencie sua exposição: documente suas contribuições de forma visível para outras áreas.

Não confronte diretamente, mas mantenha limites claros.

Construa relacionamentos de apoio com colegas e stakeholders.

Ao apresentar uma ideia ou um projeto, certifique-se de que outras pessoas estejam presentes.

5. O Temperamental

Características: Oscila entre euforia e agressividade, tem explosões emocionais, mostra-se imprevisível nas reações, é difícil de entender e de abordar.

Impacto: Clima de medo, autocensura da equipe, insegurança constante, exaustão emocional e criação de um ambiente falsamente seguro psicologicamente. Sabe aquela frase: ‘é o jeito dele?’. Ouve-se com frequência nos corredores.

Como lidar:

Evite reagir emocionalmente: mantenha a calma e não personalize os ataques.

Escolha momentos de maior estabilidade para conversas delicadas.

Se o ambiente se tornar tóxico ou abusivo, procure o RH ou canais de denúncia.

Saber lidar com estes perfis é importante para a carreira!

Saber lidar com líderes difíceis é uma habilidade estratégica que pode proteger a sua carreira e a sua saúde emocional. Porém, reconheça seus limites! Desenvolver inteligência emocional, adotar comunicação assertiva e mostrar capacidade de adaptação são competências cada vez mais valorizadas, e quem passa por líderes difíceis costuma aprender, na marra, o que nunca deve reproduzir.

