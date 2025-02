BNB prevê R$ 5,9 bilhões para projetos de energia renovável em 2025

O Banco do Nordeste (BNB) planeja incrementar em 18% os investimentos destinados a projetos de Hidrogênio Verde (H₂V) e energias renováveis no País, atingindo um montante de R$ 5,9 bilhões em 2025. A informação é do presidente da instituição, Paulo Câmara.

“Temos investido R$ 5 bilhões por ano nesse segmento. Os projetos aparecendo, veremos a forma correta de colocá-los e de não faltar dinheiro para planos estratégicos, pelo contrário, o banco vai buscar ser parceiro deles”, afirmou ele, durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Parque de Tancagem, no Porto do Pecém, na semana passada.

Em 2024, o investimento em infraestrutura atingiu a marca de R$ 10 bilhões, conforme Câmara. Para o ano corrente, a expectativa é de um crescimento de 18% também nesse setor, a depender da aprovação dos projetos.

BNB bate recorde de contratações, desembolsos e lucro

Legenda: A média anual de contratações do Banco do Nordeste saltou de R$ 42,5 bilhões, no período de 2019-2022, para R$ 59,9 bilhões em 2023-2024, um crescimento de aproximadamente 41%. Foto: Kid Júnior / SVM

Em 2024, o BNB registrou lucro 11% maior do que o de 2023, atingindo R$ 2,3 bilhões. Já a média anual de contratações da instituição saltou de R$ 42,5 bilhões, no período de 2019-2022, para R$ 59,9 bilhões em 2023-2024, um crescimento de aproximadamente 41%.

O volume de desembolsos também atingiu novo recorde, alcançando a marca de R$ 60 bilhões, um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior.

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

