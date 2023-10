Na Praia de Iracema, Carlos Careca esculpe uma tartaruga contra a emergência climática

"Essa peça é uma tartaruga chamada Clarinha", diz o artista plástico Carlos Careca, de 63 anos, em uma manhã de sol da Praia de Iracema enquanto aponta para uma estrutura feita de areia, côco e garrafas entre o calçadão e o mar. "Quando você terminar o côco, coloque lá que a sua energia vai para a minha tartaruga", diz, enquanto tomo uma água de côco na orla.

Durante a manhã, ele pega dois regadores e os enche repetidas vezes com a água do mar para umidificar a estrutura, que diz estar construindo há pelo menos dez dias para chamar a atenção de todos para a emergência climática que tem provocado ondas de calor e desastres por mares e florestas.

"A história dessa tartaruga é o respeito que precisamos ter pelo meio ambiente, pela natureza e pelo oceano. Tem muita tartaruga que come plástico. Come o saquinho do canudo. Manca!", diz.