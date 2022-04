Vitória sobre o Caballero pode significar recomeço para Erick e Messias no Ceará

A vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o General Caballero, na noite desta terça-feira (26), pela Copa Sul-Americana, teve dois protagonistas: o atacante Erick e o o zagueiro Messias.

Após 31 jogos, o camisa 11, enfim, abriu o placar e, de pênalti, marcou o 1º gol pelo Vovô. Além disso, foi uma das melhores atuações (se duvidar a melhor) dele com a camisa do Alvinegro, com velocidade, criando jogadas importantes e substituindo bem a ausência do colombiano Mendoza. Tanto que foi eleito o melhor em campo.

O 2º gol foi marcado por Messias, zagueiro que fez jogos ruins recentemente, inclusive sendo vaiado pelos torcedores, e precisava de uma boa atuação (e gol) para se recuperar.

Contestados, os dois garantiram o triunfo em jogo muito importante para o Alvinegro.

É uma partida que pode representar muito individualmente, renovando a confiança dos dois e significando um novo momento.