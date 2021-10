Vina completa 100 jogos pelo Ceará com desafio de retomar protagonismo da última temporada

Um dos principais nomes do atual elenco do Ceará, o meia Vina completou 100 jogos pelo clube na última quarta-feira (20), contra o Palmeiras. Vivendo momento de inconstância, o camisa 29, que foi indiscutivelmente o grande nome do Alvinegro em 2020 e um dos maiores destaques do futebol brasileiro no ano passado, tem agora o desafio de retomar o protagonismo da última temporada.

Os números são expressivos. Em 100 partidas, marcou um total de 28 gols e tem ainda 24 assistências. São 52 participações diretas em gols do Vovô.

Porém, há um contraste entre uma temporada e outra. O 2020 foi completamente espetacular, com 23 gols e 19 assistências em 59 partidas. Já em 2021, o meia de 30 anos ainda não engrenou.

Na atual temporada, Vina totaliza cinco gols e cinco assistências em 41 jogos. A última vez que balançou as redes foi há exatamente dois meses, no dia 22 de agosto, no empate em 1 a 1 com o Flamengo, na Arena Castelão.

Legenda: O último gol de Vina foi contra o Flamengo, em agosto Foto: Fabiane de Paula/SVM

Olhando para frente, o desafio agora é de retomar o protagonismo.

Todo mundo sabia que seria extremamente difícil repetir o alto nível apresentado em 2020. Foi o melhor ano da carreira de Vina e com um desempenho extremamente regular e constante, sendo decisivo em vários momentos importantes e impactando diretamente nas conquistas que o Ceará teve (Copa do Nordeste, oitavas de final da Copa do Brasil, ótimo Brasileirão e classificação para a Sul-Americana).

E a cobrança nem é para que o Vina de 2021 seja exatamente o mesmo de 2020.

Mas é fato que ele não desaprendeu a jogar. A cobrança é para que, ao menos, ele consiga voltar a apresentar o seu poder de decisão, chamando a responsabilidade, exercendo o papel de liderança e comandando o time dentro de campo para se distanciar da zona de rebaixamento e brigar por coisas maiores nesta reta final de Brasileirão.

É esse o papel da principal liderança técnica do time.

Se cobra mais de quem se sabe que pode entregar mais. E Vina tem qualidade para entregar mais. Ele mesmo sabe disso.

E é isso que o torcedor espera.