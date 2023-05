Sport x Ceará: bola parada é trunfo do Alvinegro na final da Copa do Nordeste

Ponto decisivo para a 1º vitória do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, sobre o ABC, a bola parada é trunfo para o Alvinegro superar o Sport no 2º jogo da final da Copa do Nordeste.

Ao todo, o Vovô fez 50 gols na temporada e 19 foram originados em lances de escanteio, falta, pênalti ou lateral. Corresponde a 38%.

Nos últimos 10 gols feitos, 7 foram em lances de bola parada. Inclusive o gol de Vitor Gabriel, o 2º do Ceará contra o Sport, no jogo de ida da decisão.

É clichê que, numa finalíssima, qualquer detalhe faz a diferença. Mas no caso de hoje, uma decisão equilibradíssima, a bola parada pode ser um ponto de definição para o Alvinegro