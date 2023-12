Rogério Ceni no Bahia: um dia após permanência, treinador inicia reuniões de planejamento para 2024

A quinta-feira (7) foi de alívio e alegria para torcedores, jogadores e funcionários do Bahia, depois da festa pela permanência garantida na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se engana quem pensa que não teve trabalho. O 2024 já começou.

Garantir a vaga na Primeira Divisão era fator determinante para os planos do Tricolor no ano que vem, e um dia após sacramentar a manutenção na Série A, o técnico Rogério Ceni já iniciou o planejamento para a temporada seguinte.

O treinador, que já havia sido garantido como comandante do clube em 2024 mesmo em caso de queda pelo CEO do Grupo City, Ferran Soriano, não quer perder tempo e já realizou as primeiras reuniões internas para debater as medidas e mudanças para a próxima temporada.

O período de férias se iniciou, mas não para Ceni, que mesmo à distância, estará em constante contato com o Departamento de Futebol e participando de todo o processo de montagem de elenco, envolvido diretamente em decisões sobre saídas e chegadas.

Em trabalhos anteriores, Ceni costumava, em certas ocasiões, ligar pessoalmente para jogadores a fim de convencê-los a atuar em suas equipes - e, muitas vezes, funcionava.

Legenda: Rogério Ceni fez 16 jogos e termina a Série A com 46% de aproveitamento Foto: Letícia Marques/Bahia EC

Com 16 partidas e 46% de aproveitamento, Rogério foi determinante para a manutenção do Baêa na elite nacional, e espera aproveitar a pré-temporada para implementar melhor seu estilo de jogo. O que leva a crer que o Bahia vem mais forte em 2024.

"No que vem vamos ter um pouco mais de tempo, aí vamos tentar construir coisas diferentes. Falei que ia simplificar. Eu adoro, joguei nessa posição, gosto de construir com passes curtos, mas é preciso estar com confiança para isso. Vamos ter tempo para fazer uma pré-temporada, gastar um ou dois jogos do Baiano com um time sub-20 se for necessário. O único objetivo é focar no Brasileiro do ano que vem", disse, em entrevista coletiva após a goleada sobre o Galo.