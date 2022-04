Pouca inspiração ofensiva faz Ceará sair de campo sem marcar nenhum gol pela 1ª vez com Dorival

A derrota do Ceará por 1 a 0 para o Bragantino, neste sábado (30), foi reflexo, sobretudo, da baixa inspiração ofensiva do Alvinegro. Contra um adversário qualificado e que esteve superior em campo, o Vovô voltou a esbarrar em um problema já conhecido.

Esta foi a 1ª vez que o Ceará saiu de campo sem marcar nenhum gol desde a chegada de Dorival Junior.

Nos jogos anteriores, o ataque funcionou bem. Foram 12 gols marcados com o novo treinador. Mas, diante de um oponente de um nível maior, mesmo jogando em casa, o Alvinegro esbarrou na ineficácia do ataque. Para criar e também para concluir.

Legenda: Partida teve muitos duelos físicos Foto: Kid Junior/SVM

No 1º tempo, não teve nenhuma finalização sequer na direção do gol defendido por Cleiton. Na melhor oportunidade, Erick perdeu chance incrível, livre na área, ao mandar pra fora (não acertando nem mesmo a direção do gol). Faltou articulação.

No 2º tempo, o time teve mais volume de jogo. Dorival fez mudanças que tornaram a equipe mais ofensiva, mas não teve o "pé que balança a rede". A superioridade na posse de bola (62% x 38%) não foi suficiente para recuperar a desvantagem construída com o gol de Ytalo, em bela jogada trabalhada ainda no 1º tempo. Faltou conclusão.

O placar traduz o que foi o jogo. Em partida de poucas chances, venceu quem foi mais efetivo.

ANÁLISE DO JOGO