Por meta atingida, Ceará adquire mais direitos econômicos do atacante Speed Mendoza

Com contrato definitivo até 2023, o atacante Speed Mendoza teve mais direitos econômicos adquiridos pelo Ceará. O Alvinegro exerceu a compra de mais 10% do passe do atleta por meta alcançada pelo colombiano ao longo de 2021.

Quando o Ceará anunciou a contratação de Mendoza, em fevereiro, estava definido que o Vovô teria a obrigatoriedade de comprar mais 10% caso ele atingisse quantidade de jogos pré-estabelecida. Mendoza entrou em campo 43 vezes, sendo 39 como titular, e marcou quatro gols.

A Coluna apurou que o Vovô adquiriu os 10% por R$ 600 mil.

Agora, o Ceará passa a ser detentor de 70% dos direitos econômicos do atleta, já que o clube havia inicialmente adquirido 60% dos direitos econômicos do jogador pela quantia de 600 mil euros (pouco mais de R$ 4 milhões de reais na cotação da época) junto ao Amiens, da França.

Em caso de venda futura, os outros 30% são pertencentes ao próprio jogador.

O Ceará ainda pode comprar mais 20% desta quantia em 2022. Também há objetivos definidos para esta temporada, com valores já fixados em contrato.